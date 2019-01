Cos'è la Commissione italiana Unesco e che poteri ha : A 73 anni dalla istituzione dell'Unesco , Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, , l'Italia con 54 siti patrimonio dell'umanità , 49 siti culturali, di cui 7 ...

Mafia : Lo Voi - fallito progetto di riCostituire Commissione Cosa nostra : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - I neo collaboratori di giustizia Francesco Colletti e Filippo Bisconti "testimoniano il fallimento di un progetto di ricostituzione della Commissione di Cosa nostra". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, parlando dei sette fermi per Mafia. "Ques

Palermo - stop alla riCostituita Commissione di Cosa nostra : La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha fermato sette persone , accusate di fare parte della ricostituita Commissione provinciale di Cosa nostra. Il progetto di ridare vita alla nuova Cupola ...

Presidenza parco del Circeo - maggioranza va sotto in commissione Ambiente : Lega non vota nome proposto da Costa : In commissione Ambiente di Palazzo Madama si spacca la maggioranza e il governo va sotto sulla votazione per la nomina del generale Andrea Ricciardi per la Presidenza del parco del Circeo. A quanto si apprende sono stati 13 i voti contrari, 7 i favorevoli e 2 gli astenuti. La Lega non ha appoggiato la proposta del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. “La maggioranza M5s-Lega si è spaccata. La Lega ha votato contro la proposta del ministro ...

Ok commissione Affari Costituzionali - referendum propositivo approda alla Camera : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore Fabiana Dadone (M5s) a riferire in aula sulla proposta di legge che modifica l'articolo 71 della Costituzione inserendo il referendum propositivo. Hanno votato sì Lega e M5s, Leu e +Europa non hanno partecipato al voto, no da Pd, Fi e Fdi. Il testo approda domani in assemblea per la discussione generale, il termine per la presentazione degli emendamenti è ...

Guardia Costiera : il Porto di Napoli ispezionato dalla Commissione Europea : Si è conclusa ieri l’ispezione di security al Porto di Napoli della Commissione Europea, condotta al fine di monitorare la corretta implementazione – da parte dell’Italia – delle norme in materia di maritime security, sia per quanto attiene le navi e gli impianti portuali ai sensi del Regolamento 725/2004, sia dell’intero comprensorio portuale di cui alla Direttiva 2005/65/EC. L’obiettivo è quello di creare un ...

«Tav - per noi della commissione Costi benefici non va fatta. Ma la decisione è dei politici» : Intervista a Marco Ponti, a capo della commissione: «Conta la competenza, non la terzietà. Pensi a quanti migranti si possono salvare con i soldi della Tav»

Tav - presentata l'analisi Costi-benefici : il giudizio della commissione è negativo : Il professor Marco Ponti ha annunciato a Sky Tg24 la consegna oggi al governo dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione commissionata a un gruppo di esperti.. «l'analisi - ha...

Bentivogli - leader Cisl contro Repubblica : “Io nella commissione del Mise? Così si fa sindacato. Condotta diversa è settarismo” : “Pretendere una Condotta differente è settarismo: quello stesso settarismo a cui perfino Repubblica non è stata estranea, e che ha alimentato il populismo sindacale e politico”. Il segretario della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, risponde al quotidiano romano con una lunga lettera pubblicata nell’edizione del 30 dicembre a un articolo apparso sabato sul giornale diretto da Mario Calabresi. Il leader sindacale, infatti, è entrato ...

Manovra - Maria Elena Boschi smaschera Giovanni Tria : 'Roba mai vista' - Cos'è accaduto in commissione : Lavori sospesi sino alle 20,30 per assenza del Ministro dell'Economia. Cose mai viste '. E, forse, per una volta la Boschi non ha affatto tutti i torti. Di seguito, il tweet della Boschi:

