Conte | salda l' amicizia con la Francia

Conte prova a ricucire : "Con la Francia amicizia salda' : "A dispetto del dibattito" il rapporto tra Italia e Francia non è in discussione e resta saldo. Mentre i vicepremier attaccano da giorni la politica di Emmanuel Macron soprattutto sulle relazioni con l'Africa e il tema migratorio, Giuseppe Conte prova a ricucire con Parigi. "In un momento in cui l'Europa sta attraversando una fase particolarmente critica, schiacciata sotto il peso dei flussi migratori e incapace di esprimere una strategia ...