Conte | Al lavoro fianco a fianco con Francia e Ue per Africa

Reddito di cittadinanza - Conte : “Non ha finalità assistenziale - cittadini sono incentivati a trovare un lavoro” : “Non ci parlate di finalità assistenziale” del Reddito di cittadinanza: “non è questa la riforma che abbiamo concepito e realizzato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all’evento M5s sul Reddito di cittadinanza. “Meramente assistenziale? Dipende da come lo progettiamo. Siamo sempre stati consapevoli del rischio ma si realizza una misura assistenziale quando lo stato ai cittadini economici, con spirito ...

[L'analisi] "Oggi è il grande giorno…" promette Conte. Corsa contro il tempo per approvare il super-decreto su povertà - lavoro e pensioni : In realtà oggi il governo dovrà concentrarsi sui trend dell'economia internazionale perchè, nonostante il boom economico vagheggiato da Di Maio, è alto il rischio recessione, tre trimestri ...

Conte ai consulenti del lavoro : "Vostre competenze centrali per il Paese" : Roma, 11 gen. (Labitalia) - "Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui nel giorno in cui l'O[...]

Capolavoro del 700 Conteso - il direttore tedesco degli Uffizi alla Germania : 'Rubato dai nazisti - restituitelo' : 'Un appello alla Germania, per il 2019: ci auguriamo che nel corso di quest'anno possa essere finalmente restituito alle Gallerie degli Uffizi il 'Vaso di Fiori' di Jan van Huysum, rubato da soldati ...

Uso "sproporzionato" dell'orario di lavoro : nuovo malContento fra i penitenziari : ... la politica e l'attuale esecutivo metta realmente mano al sistema carcere e soprattutto alla polizia penitenziaria - ormai agli estremi della sopportazione di tali condizioni lavorative - con un ...

I leader del governo Di Maio e Salvini Contenti del lavoro svolto da Conte con Bruxelles : Di Maio e Matteo Salvini Contenti per la manovra che finalmente è stata accettata da Bruxelles “A Giuseppe Conte va il mio plauso per lo straordinario lavoro e il risultato portato a casa in Europa sulla manovra, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini italiani. Il Presidente del Consiglio con coraggio e competenza è riuscito ad avere successo in un negoziato delicato con la Commissione Ue senza mai indietreggiare e senza tradire gli ...

Inter-Conte - Marotta già a lavoro : sarà lui il tecnico del futuro? : INTER CONTE- Beppe Marotta, ufficialmente nuovo amministratore delegato dell’Inter, si prepara a gettare le basi in vista del presente, ma soprattutto in ottica futura. L’ex Juventus ragionerà sul da farsi, cercando di cogliere al meglio alcune opportunità sul fronte mercato. Chiaro che il futuro di Spalletti verrà valutato con calma e con estrema attenzione. Secondo […] L'articolo Inter-Conte, Marotta già a lavoro: sarà lui il ...

Fisco - finanza e lavoro : Confindustria Cuneo spiega i principali Contenuti della Manovra : Martedì 18 dicembre, alle 15.30 , presso la sala Michele Ferrero di Confindustria a Cuneo , corso Dante 51, si svolgerà il seminario tecnico "Manovra di bilancio 2019. Prime osservazioni", rivolto a ...

Di Maio-Salvini : fiducia in lavoro Conte : 11.55 "Continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta.Piena fiducia nel lavoro di Conte. Siamo persone di buon senso e soprattutto teniamo fede a ciò che avevamo promesso ai cittadini, mantenendo reddito di cittadinanza e quota 100 invariati. Manterremo tutti gli impegni presi, dal lavoro alla sicurezza, dalla salute alle pensioni senza penalizzazioni, dai risarcimenti ai truffati delle banche al sostegno alle imprese". Lo dicono ...

Conte-Juncker - "buoni progressi" "Il lavoro continua" sulla manovra : Il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker ha ascoltato "attentamente il primo ministro Conte e gli argomenti che ha presentato" sulla manovra di bilancio. "Buoni progressi sono stati fatti, la Commissione europea valuterà Segui su affaritaliani.it

Lavoro - fisco - povertà - salute. Le richieste di Cgil - Cisl e Uil a Conte : Ecco la nota della Cgil che introduce le posizioni del sindacato: 'Per far fronte al rallentamento dell'economia e per ridisegnare il futuro del Paese serve una manovra che sia capace di ricomporre e ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini-Tria - Governo al lavoro su modifiche : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, impegnato in diversi incontri nella sede del Governo da prima di pranzo è stato visto uscire e non è ancora rientrato. In serata dopo le 18 è previsto un ...