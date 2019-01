“Con le mani - forza!”. Bimbo nel pozzo - sono i momenti decisivi - di angoscia. Cosa sta succedendo : Julen, continua la corsa contro il tempo e intanto si spera nel miracolo. Dopo le difficoltà incontrare ieri il presidente del Collegio degli Ingegneri di Malaga e coordinatore delle operazioni di soccorso, Angel Garcia, ha confermato che la profondità di 60 metri è stata raggiunta intorno alle 20.30 di ieri. Finito il lavoro delle trivelle adesso si scava a mani nude. Solo un’ultima linea, infatti, separa i soccorritori dal bambino caduto ...

Emiliano Sala - l’attaccante argentino disperso Con il suo aereo nei cieli della Manica : indaga la polizia : disperso. Non si hanno notizie del calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, da ieri sera sparito nei cieli della Manica. L’aereo da turismo con a bordo l’attaccante del Cardiff City era decollato dall’aeroporto francese di Nantes-Atlantique, in direzione di Cardiff. Sul velivolo c’erano altre due persone. L’aereo è scomparso dai radar nei pressi del faro di Casquets, intorno alle 21.30, circa 20 chilometri a nord dell’isola ...

Aereo Con calciatore scomparso su Manica : ANSA, - PARIGI, 22 GEN - Il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, è disperso da ieri sera nei cieli della Manica. L'Aereo con a bordo l'attaccante del Cardiff City era decollato ...

Aereo Con calciatore disperso nei cieli della Manica : Il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, è disperso da ieri sera nei cieli della Manica. L'Aereo con a bordo l'attaccante del Cardiff City era decollato dall'aeroporto francese di ...

Un aereo turistico Con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala è scomparso nel canale della Manica : La Guardia costiera francese sta cercando a largo della Normandia un aereo turistico con a bordo equipaggio e due passeggeri scomparso dai radar lunedì sera nei pressi dell’isola di Alderney, nel canale della Manica. L’aereo era partito da Nantes e

Napoli - Sorbillo riapre Con la pizza antiracket ma è fuga di turisti dai B&B dei Decumani : Allo scoppio di una bomba, Napoli risponde con l'esplosione dell'entusiasmo per la riapertura: Sorbillo ha riaperto i battenti in una giornata piena di buoni sentimenti, applausi, entusiasmo,...

Mania del Controllo : cos’è e come liberarsene : La fiduciaIl bisogno di dimostrare qualcosa a qualcunoLasciare andareUscite dalla zona di comfortIl lavoro su se stessiL’ipercontrollo fa parte di coloro che devono costantemente e ininterrottamente avere tutto sotto controllo. Gli imprevisti e le persone che cambiano i piani sono i loro peggiori nemici, non conoscono il concetto di istinto e osservano sconvolti coloro che si affidano al caso e ai sensi. Le loro parole d’ordine sono strutturare ...

MeetUp A riveder le stelle : Sull'Oil&Gas lanciamo un "Contromanifesto" rispetto a quello del Roca : Il tempo sta finendo: la scienza senza coraggio, e soprattutto la politica, non fermino il futuro e il progresso. MeetUp A riveder le stelle Ravenna Economia , L'opinione , Politica

Germania - nave cisterna arenata Con nove tonnellate di carico pericoloso - : Una petroliera con nove tonnellate di carburante pericoloso si è arenata lunedì sera alla foce del fiume Elba, vicino alla città di Cuxhaven , Bassa Sassonia, , ha riferito Norddeutscher Rundfunk , ...

Uccisa e carbonizzata - domani la Convalida del fermo ex amante marito : Verrà effettuata domani la convalida del fermo di Chiara Alessandri, la donna che ha confessato di aver ucciso Stefania Crotti, moglie del suo ex amante. La 42enne è stata trovata carbonizzata venerdì ...

"Rocco Schiavone" debutta in Germania Con una bestemmia : la gaffe di una rivista tedesca : La serie tv Rocco Schiavone, reduce dal successo in patria, sbarca in Germania, ma l'annuncio dato dalla stampa tedesca fa discutere. La rivista Zitty, dando notizia della messa in onda del prodotto televisivo italiano sulla copertina dell'inserto "Fernsehen", commette una gaffe non da poco.I lettori, infatti, possono ammirare in copertina una foto dell'attore Marco Giallini, che presta il volto al burbero Schiavone, mentre tiene una sigaretta ...

Rocco Schiavone approda in Germania Con un bestemmione - in italiano - in copertina su Zitty e TipBerlin : Difficile pensare sia stato fatto appositamente, perché il bestemmino in prima pagina è davvero troppo. Eppure è così che esce l’annuncio della messa in onda sulla Tv tedesca della serie Rocco Schiavone con tanto di foto di Marco Giallini, il protagonista, e un bel titolo sonoro (che noi censuriamo, ma è uscito completo) “Porca M…a, un morto!“. Questo si legge tra frasi rigorosamente in tedesco e il bestemmino bello ...

Milan - domani arriva Piatek. Ecco tutte le cifre dell'affare : un Contratto di cinque anni : "Abbiamo avuto un incontro con la dirigenza del Milan e siamo rimasti che dopo la partita di oggi ci rivedremo per decidere sul futuro di Piatek". A parlare è il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, che nei fatti ha annunciato nel corso di un'intervista ai Radio anch'io lo sport su Radio

Manifestazioni e sContri ad Atene : 'La Macedonia è una ed è greca' : Circa 100mila persone si sono radunate ieri in piazza Syntagma, ad Atene, per protestare contro l’accordo sul nuovo nome di Fyrom, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, che, se ratificato dal Parlamento greco entro questa settimana, così come auspicato dal primo ministro Alexis Tsipras, ne modificherà il nome in “Repubblica della Macedonia del Nord”, abbreviato in “Macedonia del Nord”, abitata dai “macedoni”. La notizia è rimbalzata sui media ...