Con la Germania in stagnazione | l' Italia rischia di tornare all' incubo Monti

Germania - nave cisterna arenata Con nove tonnellate di carico pericoloso - : Una petroliera con nove tonnellate di carburante pericoloso si è arenata lunedì sera alla foce del fiume Elba, vicino alla città di Cuxhaven , Bassa Sassonia, , ha riferito Norddeutscher Rundfunk , ...

"Rocco Schiavone" debutta in Germania Con una bestemmia : la gaffe di una rivista tedesca : La serie tv Rocco Schiavone, reduce dal successo in patria, sbarca in Germania, ma l'annuncio dato dalla stampa tedesca fa discutere. La rivista Zitty, dando notizia della messa in onda del prodotto televisivo italiano sulla copertina dell'inserto "Fernsehen", commette una gaffe non da poco.I lettori, infatti, possono ammirare in copertina una foto dell'attore Marco Giallini, che presta il volto al burbero Schiavone, mentre tiene una sigaretta ...

Rocco Schiavone approda in Germania Con un bestemmione - in italiano - in copertina su Zitty e TipBerlin : Difficile pensare sia stato fatto appositamente, perché il bestemmino in prima pagina è davvero troppo. Eppure è così che esce l’annuncio della messa in onda sulla Tv tedesca della serie Rocco Schiavone con tanto di foto di Marco Giallini, il protagonista, e un bel titolo sonoro (che noi censuriamo, ma è uscito completo) “Porca M…a, un morto!“. Questo si legge tra frasi rigorosamente in tedesco e il bestemmino bello ...

La serie tv italiana Con Marco Giallini arriva in Germania - ma sulla copertina della rivista c'è una bestemmia FOTO : Una lingua straniera nasconde delle insidie al punto che una traduzione sbagliata può diventare uno 'scivolone'. Sta facendo il giro dei social la copertina che in Germania pubblicizza la serie tv ...

Salto Con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : vittoria amara della Germania nella prova a squadre - brutta caduta di David Siegel : E’ una vittoria amara, quella che la Germania coglie nella prova a squadre di Zakopane all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Pur riuscendo a prevalere soltanto per un decimo sull’Austria, i tedeschi tornano in albergo con un uomo in meno: David Siegel, nell’atterraggio del suo secondo Salto, si fa molto male al ginocchio destro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma è ...

Salto Con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : vittoria amara della Germania nella prova a squadre per la brutta caduta di David Siegel : E’ una vittoria amara, quella che la Germania coglie nella prova a squadre di Zakopane all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Pur riuscendo a prevalere soltanto per un decimo sull’Austria, i tedeschi tornano in albergo con un uomo in meno: David Siegel, nell’atterraggio del suo secondo Salto, si fa molto male al ginocchio destro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma è ...

Salto Con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : Althaus e Seyfarth trascinano la Germania al successo nel Team Event davanti ad Austria e Giappone : Seconda giornata di gare sul trampolino HS102 di Zao (in Giappone) che è andata in archivio con il successo della Germania nel primo Team Event della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. La compagine tedesca (favorita indiscussa della vigilia) non ha tradito le attese ed ha messo sul campo una superiorità abbastanza netta nei confronti del resto del Mondo grazie al contributo di Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e ...

Mattarella in Germania. La Merkel : 'Ascolto Conte - non i suoi ministri' : Al centro dell'incontro le prossime elezioni europee, le conseguenze che potrebbero avere i dazi dell'amministrazione Trump, la contrazione dell'economia ed anche le recenti frizioni del governo ...

Mattarella in Germania : dialogo chiave per la Convivenza nell’Ue : L'articolo Mattarella in Germania: dialogo chiave per la convivenza nell’Ue proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Lombardia : in Germania inContri per rilancio turismo e agroalimentare (3) : (AdnKronos) - Malanchini ha poi voluto evidenziare il ruolo della Lombardia nell’associazione 'Quattro motori d’Europa' che, oltre alla Lombardia, comprende la Catalogna, il Rhone-Ales (Lione) e proprio il Baden Wurttemberg e che, in vista del passaggio della presidenza dalla Regione di Stoccarda al

Lombardia : in Germania inContri per rilancio turismo e agroalimentare (2) : (AdnKronos) - Le eccellenze dell’agroalimentare bergamasca infatti si affiancano alle tante Dop che la Lombardia può vantare, l’80% delle quali riguardano i formaggi mentre il resto ‘sono prodotti a base di carne: una vera ricchezza che per la nostra Regione che vale un giro d’affari di 6,4 miliardi

Lombardia : in Germania inContri per rilancio turismo e agroalimentare : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Hanno preso il via oggi a Ludwigsburg, nel land tedesco del Baden-Württemberg (Stoccarda), gli incontri di una delegazione del Consiglio regionale della Lombardia guidata dai consiglieri segretari Giovanni Malanchini (Lega ) e Dario Violi (M5s), con i vertici istituzion

Mafia - blitz Italia-Germania Contro clan Rinzivillo : 11 arresti : L'articolo Mafia, blitz Italia-Germania contro clan Rinzivillo: 11 arresti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Mafia - blitz Italia-Germania Contro clan Rinzivillo : 11 arresti : Roma,, askanews, - Importante blitz anti-Mafia tra Italia e Germania condotto dalla Polizia di Caltanissetta e dalla Guardia di Finanza di Roma: 11 appartenenti al clan Rinzivillo sono stati così ...