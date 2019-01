Come cambia l' accoglienza dopo il decreto sicurezza di Salvini

10 years challenge : Come è cambiata la politica italiana dal 2009 a oggi : di ildonatello In questi giorni sta impazzando sul web la #10yearschallenge, un fenomeno narcisistico e nostalgico che vede gli utenti delle piattaforme sociali di tutto il mondo condividere un collage di due foto personali: una del 2009 e un’altra del 2019, a mo’ di confronto. Sulla scia di questa tendenza credo sia interessante e opportuno analizzare come sono mutati radicalmente i rapporti di forza tra i principali partiti ...

Superbike - Mondiale 2019 : Come sono cambiate le squadre ed i piloti. Tra conferme e novità. Tutti i team presenti : Siamo ormai alle porte della nuova stagione per quanto riguarda la Superbike, per cui è tempo di andare a conoscere chi prenderà il via alla 32esima edizione del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Saranno solamente 18 i protagonisti al via, un vero e proprio record negativo, ma ci saranno diverse novità. Su Tutti, ovviamente, va segnalato il dominatore delle ultime stagioni: il nord-irlandese Jonathan Rea. Il portacolori della ...

Fortnite : Come cambiare la password e attivare l’autenticazione a due fattori : Di recente sono stati violati milioni di account Fortnite, ad informarlo è stata la stessa Epic Games, la quale ha già risolto il problema ma allo stesso tempo messo a disposizione del giocatore, tutto quello che c’è da sapere per proteggere il proprio account Fortnite. Fortnite Account Rubato: Verifica e cambio password La prima cosa da fare è quella di verificare se l’account di Fortnite ...

Come cambiare velocità delle ventole in Windows 10 : Dato che le ventole del vostro computer continuano ad essere fastidiose (anche dopo aver effettuato una pulizia delle stesse), adesso state cercando su Internet una soluzione per risolvere il problema. Nelle successive righe vi parleremo leggi di più...

Il digitale ha cambiato la politica. Ma spesso è usato Come arma di propaganda : In quest’era di grandi cambiamenti tecnologici e sociali, anche i partiti politici stanno cambiando. Ma in meglio o in peggio? In Italia con il Movimento 5stelle abbiamo uno degli esempi più controversi di una nuova tipologia di partito, che nel mio nuovo libro The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy descrivo come il “partito digitale”. Una forma-partito vista in tante altre formazioni sorte negli ultimi anni, ...

Come è cambiata la definizione di morte? : La morte è qualcosa con cui tutti, prima o poi, devono fare i conti. La sua inevitabilità è una delle caratteristiche che definiscono la nostra esperienza di vita, ma persino questa certezza col tempo è dovuta scendere a patti con lo sviluppo tecnologico. Siamo ancora destinati a morire, è vero, ma la possibilità di mantenere attive artificialmente molte funzioni biologiche, Come la respirazione e la circolazione sanguigna, ha reso in alcuni ...

Lazio - Lulic compie 33 anni. Come regalo Inzaghi gli cambia fascia : Il regalo per i suoi 33 anni è una nuova collocazione tattica. Un regalo annunciatissimo e chissà quanto gradito, ma Senad Lulic non è certo tipo che si formalizzi di fronte a certe situazioni. Oggi ...

Come si cambiano le gomme a un aereo? : Alitalia ha pubblicato un video girato in pista, un po' stile Focus, per descrivere Come avviene un “pit stop” di un aereo: cosa succede quando bisogna cambiare le gomme a un Boeing 777? Il video rispondere anche ad altre curiosità dei passeggeri: ogni quanto si cambiano le gomme? Quanto sono grandi

Reddito e quota 100 : Come è cambiato il testo rispetto al contratto di governo : Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l'erogazione del Reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di ...

Pensioni - tempi e paletti della riforma : il trappolone - Come cambia il tuo assegno : Partirà dal 1 aprile 2019 la nuova riforma sulle Pensioni prevista dal decreto su quota 100, approvato più tardi del previsto finché nel governo non è stato risolto il nodo delle coperture. La soluzione finale è stata quella di stabilire un monitoraggio sulla spesa per il capitolo Pensioni, in modo

#10YearChallenge Anche per la Marvel : ecco Come sono cambiati i suoi eroi in 10 anni @marvelstudios : Forse già non ce la fate più a vedere foto su foto di amici e parenti che si cimentano nella challenge del 2019 più in voga del momento. Stiamo parlando della 10 Year Challenge, che porta a mettere due foto personali, una attuale e una del 2009 per mostrare come siamo cambiati in 10 anni. Per tirare un po’ le sorti di questo gioco social, ecco che Marvel si mette a nudo mostrando come sono cambiati i propri eroi dal 2009 ad oggi. Grazie a ...

Come cambiare DNS su iPad : Con lo scopo di velocizzare la navigazione su Internet o bypassare il divieto di accesso ad alcuni siti Web, vi sveleremo in questa guida Come cambiare DNS su iPad sfruttando varie soluzioni. DNS: quali utilizzare leggi di più...

Come cambia la seconda prova scritta della maturità 2019 : Roma, 18 gen., askanews, - Sarà una seconda prova scritta multidisciplinare quella della maturità 2019: Latino e Greco per il Liceo Classico e Matematica e Fisica per lo Scientifico. Lo ha annunciato ...