Cina | dna umano modificato | un' altra donna incinta | inchiesta sullo scienziato

Cina : l'università licenzia lo scienziato delle bambine con Dna modificato : Assomiglia già a una condanna il risultato dell'indagine governativa su He Jiankui , lo scienziato che lo scorso novembre, con un video su YouTube, ha annunciato al mondo di aver creato i primi bebé ...

Cina. Dna modificato : 2/a donna incinta : 03.18 Le autorità cinesi hanno confermato che una seconda donna è rimasta incinta durante l'esperimento volto a far nascere bimbi con Dna modificato. Lo rende noto la Xinhua, rilanciata dal Guardian, dopo l'annuncio shock dello scorso anno da parte del gruppo di ricerca del dottor He Jiankui,dell'università di Shenzen, sulla nascita a novembre di due gemelle (Lulu e Nana) geneticamente modificate perché fossero immuni all'Hiv. ...

DNA MODIFICATO / Cina blocca le ricerche del team che ha creato i primi esseri umani geneticamente modificati : Con il rapido sviluppo di scienza e tecnologia, "la ricerca e le applicazioni della scienza devono responsabilizzate seguendo le norme tecniche ed etiche".

Cina : vietata la ricerca sulle modifiche del DNA degli embrioni umani - : Il dipartimento di scienza e tecnologia è convinto che l'esperimento, durante il quale sono nate bambine con codice genetico modificato è scioccante e inaccettabile, e viola le leggi della Repubblica ...

Cina - Gemelline Ogm - sospese le ricerche su alterazioni del Dna : D opo le rivelazioni di un ricercatore di Shenzhen, He Jiankui , che ha dichiarato di avere contribuito alla nascita di due Gemelline con Dna alterato , il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese ha sospeso tutte le ricerche relative alle alterazioni del codice genetico . Lo ha reso noto lo stesso dicastero, citato dall'emittente televisiva statale, China ...

Neonati con DNA modificato : la Cina sospende controverse attività sperimentali : Il ministero della scienza cinese ha ordinato la sospensione delle controverse attività sperimentali di modifica dei geni di Neonati: il ministero è “fermamente contrario all’episodio di modifica dei geni e ha già chiesto all’organizzazione interessata di sospendere le attività scientifiche del personale coinvolto” ha spiegato un funzionario, secondo quanto riportato da CCTV. Il provvedimento segue l’annuncio dello ...

Modifica Dna in Cina : Scienza Vita - 'importanti dubbi etici su presunto esperimento' : In attesa di eventuali conferme in merito all'annuncio dell'avvenuta nascita di due gemelline in Cina con Dna Modificato in laboratorio durante la procedura di fecondazione in vitro, Scienza & Vita 'ritiene comunque utile riproporre alcuni interrogativi etici relativi a quest'ipotesi di genome editing, sui quali tornerà in modo analitico quando le notizie certe e scientificamente ...

Cina - gemelle nate con Dna modificato : scienziato sospende il suo esperimento : He Jiankui, il ricercatore cinese che ha annunciato di aver fatto nascere due gemelle con il Dna modificato, difende il suo lavoro ma ha comunque sospeso l’esperimento dopo le polemiche suscitate. Lo scienziato ha parlato durante l’International Summit on Human Genome Editing in corso a Hong Kong. He, riporta il sito MedicalXpress, ha ammesso che erano otto le coppie coinvolte nell’esperimento e che è in corso una seconda gravidanza con ...

Dna modificato in Cina : 'Seconda gravidanza in corso'/ Esperimento verrà sospeso dopo le polemiche - IlSussidiario.net : Dna modificato in Cina: 'Seconda gravidanza in corso'. Ultime notizie, Esperimento verrà sospeso dopo le polemiche: ricercatore 'fiero'

Sospesi in Cina gli esperimenti su bambini con Dna modificato. Ma c'è un'altra gravidanza : Sulle affermazioni del ricercatore di Shenzhen hanno aperto inchieste anche la Commissione Nazionale per la Sanitá cinese e il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese: il vice ministro, Xu ...

Cina - Dna modificato su bimbi : stop test : 9.45 Lo scienziato cinese che dice di aver fatto nascere i primi bambini geneticamente modificati al mondo ha annunciato "una pausa" nei suoi test clinici dopo il clamore scatenato livello mondiale. "Devo scusarmi per il fatto che questo risultato sia trapelato inaspettatamente", ha detto He Jiankui partecipando a un Summit internazionale sul genoma a Hong Kong, facendo riferimento ai video pubblicati domenica su YouTube."Il test clinico è ...

Cina : in fase iniziale seconda gravidanza con DNA modificato : Durante una conferenza di genetica a Hong Kong, lo scienziato He Jiankui ha annunciato “un’altra potenziale gravidanza“, in fase iniziale, realizzata con embrioni dai geni modificati. Lunedì scorso il ricercatore aveva affermato di avere contribuito alla nascita di due gemelle con Dna alterato, un primo caso assoluto che, se venisse confermato, avrebbe profonde implicazioni etiche. Le sue affermazioni hanno provocato dure ...

Sospesi in Cina gli esperimenti su bambini con Dna modificato. Ma c'è un'altra gravidanza : Sulle affermazioni del ricercatore di Shenzhen hanno aperto inchieste anche la Commissione Nazionale per la Sanità cinese e il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese: il vice ministro, Xu ...

Cina - caso bimbe con DNA modificato : sperimentazione sospesa : Lo scienziato cinese che ha suscitato forti polemiche e critiche per avere “creato” due gemelle con DNA modificato, ha annunciato una sospensione degli esperimenti: “Devo presentare le mie scuse per la diffusione inaspettata dei risultati“, ha dichiarato He Jiankui, alla platea di una conferenza a Hong Kong, sottolineando che “la sperimentazione clinica è stata messa in pausa a causa della situazione ...