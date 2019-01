: Ultim'ora #Cina. Dna modificato: 2/a donna incinta - Cyber_Feed : Ultim'ora #Cina. Dna modificato: 2/a donna incinta - NotizieIN : Cina. Dna modificato: 2/a donna incinta - TelevideoRai101 : Cina. Dna modificato: 2/a donna incinta -

Le autorità cinesi hanno confermato che una secondaè rimastadurante l'esperimento volto a far nascere bimbi con Dna. Lo rende noto la Xinhua, rilanciata dal Guardian, dopo l'annuncio shock dello scorso anno da parte del gruppo di ricerca del dottor He Jiankui,dell'università di Shenzen, sulla nascita a novembre di due gemelle (Lulu e Nana) geneticamente modificate perché fossero immuni all'Hiv. Sull'esperimento, dichiarato illegale dalle autorità di Pechino, sono in corso indagini.(Di martedì 22 gennaio 2019)