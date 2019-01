Ciclismo | Freccia Vallone 2019 | il percorso e le squadre Finale più duro | tre volte la

oasport

(Di martedì 22 gennaio 2019) Si alza il sipario sulla prossima edizione della, seconda delle tre grandi classiche delle Ardenne in programma mercoledì 24 aprile. Ilprevede 195,5 km con partenza da Ans e arrivo come di consueto sul Muro di Huy. La differenza principale rispetto alle ultime edizioni riguarderà la partedella corsa, tradizionalmente caratterizzata da un circuito. Gli organizzatori hanno deciso di ampliare l’anello conclusivo introducendo anche la Côte d’Ereffe e l’impegnativa Côte de Cherave, che i corridori dovranno scalare per ben treDifficilmente la variazione modificherà radicalmente l’andamento della corsa, ma sicuramente le ripetute ascese renderanno più pesanti le gambe dei protagonisti prima della salita. Nella prima parte del tracciato il gruppo affronterà la Côte de Tancrémont e la Côte des Forges, uniche due ...