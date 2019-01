Chi trova il lavoro sarà un precario

Il giorno di Saturno : trovata la Chiave per risolvere il rebus della sua durata : Nuova luce su un mistero che ha assillato i ricercatori per decenni: l’arco di tempo in cui si snoda un giorno sul sesto pianeta del Sistema Solare, che è pari a 10 ore, 33 minuti e 38 secondi, meno della metà di un giorno terrestre. Ad effettuare i calcoli – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – è stato un team di scienziati dell’Ames Center della Nasa e dell’Università della California-Santa Cruz, che si è basato sui dati ...

BuChi neri - trovata una prova della radiazione di Hawking : (foto: Science Photo Library/Mark Garlick/Getty Images) Stephen Hawking aveva ragione: i Buchi neri potrebbero emettere una qualche radiazione. Ora arriva una nuova prova sperimentale della radiazione di Hawking, formulata nel 1974 dal noto fisico, icona mondiale della scienza, scomparso nel marzo 2018. Un gruppo di scienziati, guidati dall’Istituto Weizmann, in Israele, ha ricreato in laboratorio un fenomeno che può essere considerato ...

Neonato trovato avvolto in un sacco della spazzatura : salvato a poChi secondi dalla morte : Un Neonato è stato trovato in una discarica, avvolto in un sacco di spazzatura, ed è stato salvato a pochi secondi dalla morte: gli operai che lavorano nella discarica l'hanno sentito piangere proprio mentre il camion lo stava sollevando come se fosse un normale rifiuto. La vicenda è avvenuta in Sud Africa.Continua a leggere

Spevantato dai fuoChi d'artificio era fuggito da Nardò : Gastone è stato ritrovato. Multa per il padrone : La Polizia ha ritrovato "Gastone", uno spinone di piccola taglia che la sera del 17 scorso, spaventato dai fuochi d'artificio a Nardò, si era allontanato.

Napoli - l'ultima trovata degli ambulanti : sequestrati carrelli mobili cariChi di merce : carrelli mobili carichi di merce. È la nuova strategia degli ambulanti abusivi nel centro di Napoli per spostarsi rapidamente in caso di passaggio di pattuglie della polizia municipale. I carrelli ...

Guida Destiny 2 - dove trovare l’ultima Chiave della Scatola Misteriosa : Finalmente ci siamo, il Fardello di Izanami è pronto ad entrare nella vostra collezione di armi esotiche in Destiny 2. Dopo l'Amo da Pesca, la Mano e la Farfalla, oggi vado infatti a proporvi una nuova Guida per una delle quest esotiche più interessanti introdotte nel gioco Bungie da Armeria Nera. Quella che vi chiede di sbloccare le serrature della Scatola Misteriosa con quattro chiavi diverse, così da mettere le mani sul prezioso fucile di ...

Juventus : lunedì contro il Chievo dovrebbe trovare spazio BernardesChi : La Juventus annovera un organico di 'lusso' e i giocatori che sono considerati seconde linee, in qualsiasi top club di Serie A (e non solo) sarebbero titolari. Tra le riserve di lusso c'è anche Federico Bernardeschi, che non ha mai scalato le gerarchie come lui stesso si è sempre augurato. Dopo un avvio di stagione al top, l'attaccante è rimasto per lungo tempo ai box, a causa dei ripetuti infortuni: ora però si è ripreso e vorrebbe ritagliarsi ...

Scatola Misteriosa di Destiny 2 - guida : dove trovare la Chiave Farfalla : Sapevate che il detto "non c'è due senza tre" è facilmente applicabile anche alle pratiche guide di Destiny 2? Dopo avervi svelato come ottenere la chiave Amo da Pesca e la chiave Mano, oggi voglio infatti proporvi una terza piccola guida, ancora una volta focalizzata sull'apertura della Scatola Misteriosa. Si tratta di una quest esotica introdotta nell'MMOFPS di Bungie con l'inizio della Stagione della Forgia, al via con l'espansione Armeria ...

Trovato online l'arChivio di E-mail e password hackerate più grande di sempre : Collection #1 è una sorta di elenco del telefono per pirati informatici che comprendeva 770 milioni di indirizzi mail. Gli esperti lanciano l'allarme: "Cambiate le vostre parole chiave"

GAVARDO - MIRKO GIACOMINI SEQUESTRATO DA MAROCChiNO PER GELOSIA/ Ritrovati sequestrato e rapitore - stanno bene : GAVARDO, MIRKO GIACOMINI sequestrato da MAROCCHINO per GELOSIA. Ultime notizie: pare che l'ex compagna del rapitore non avesse una relazione con l'operaio

Chi l'ha Visto - Sissy Trovato Mazza e il mistero del festino in carcere : 'Guardie e detenute erano ubriache' : Che cosa è successo quel primo novembre del 2016, quando Sissy Trovato Mazza è stata ridotta in coma dopo un colpo d'arma da fuoco? A chiederselo è il padre della ragazza ai microfoni di Chi l'ha ...

Basket femminile - 9a giornata Eurolega 2019 : SChio sbanca Praga e trova la seconda vittoria consecutiva : Schio è finalmente guarita. Nella nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile la formazione veneta ha superato in trasferta le ceche del USK Praga con il punteggio di 77-80 al termine di un incontro equilibrato, ma condotto con personalità dalle ragazze di Pierre Vincent. Dopo un inizio da incubo con sette sconfitte nelle prime sette partite, Francesca Dotto e compagne hanno raccolto la seconda vittoria consecutiva nella ...