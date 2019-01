Cgil verso la conta finale Nessun accordo fra Landini e Colla | decisive le ultime 24 ore

huffingtonpost

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nel giorno dell'appello per l'unità sindacale tra, Cisl e Uil dal palco del congressodi Bari, Susanna Camusso si confronta con la più lacerante divisione interna al suo sindacato. L'apertura dell'assise nazionale ha segnato un solco ancora più profondo tra le due "squadre" cgielline: quella che si riconosce in Maurizio, indicato dall'attuale segreteria come futuro segretario generale, e l'altra, sindacato dei pensionati(Spi) in testa, che "parteggia" per l'autocandidato Vincenzo. Dopo la prima nottata di trattative fallite, oggi tutto procedeun'unica direzione: la. Certo, ci sono ancora 24 ore di tempo per evitare che il confronto si cristallizzi nei numeri lacerando l'organizzazione, un fatto mai avvenuto prima nella sua lunga storia. Ma oggio scommette sul compromesso. Posizioni troppo distanti. Anzi, ...