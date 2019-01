Cgil | al via Congresso nazionale per elezione nuovo segretario

Al via il congresso dei pensionati Cgil : una componente importante orientata a votare Colla : La partita per la successione di Susanna Camusso è aperta, nessun accordo è stato ancora raggiunto. Nella prima giornata del congresso nazionale dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil , al Lingotto di Torino, la tensione è alta. "Penso sia necessario lavorare sino all'ultimo minuto per ricercare una soluzione unitaria. È il compito primario di un gruppo dirigente e di chi lo ha guidato sino adesso", afferma ...

Cgil : porteremo confezioni acqua a occupanti via Prenestina : Roma – “Roma continua a mostrare le sue ferite sociali”. Cosi’, in un comunicato Roberto Giordano, segretario della Cgil di Roma e del Lazio e Ivana Galli, segretaria generale della Flai Cgil. “L’incendio all’Hotel 4 stelle, costruito con i fondi per il giubileo e poi abbandonato, licenziando tutti i lavoratori occupati, mette in forte criticita’ tutte le famiglie occupanti. Stiamo parlando di 460 ...