Cara di Castelnuovo chiude | scoppia polemica Salvini | regolari solo trasferito

Roma - chiuso il Cara di Castelnuovo : migranti trasferiti in altre regioni : Lacrime e polemiche nella struttura in via Tiberina che accoglie 550 persone, alcune delle quali con permesso di soggiorno, altre richiedenti asilo. In 30 già portati via in pullman per Campania e Basilicata. Manifestazione del sindaco e del parroco

Castelnuovo di Porto - passeggiata di solidarietà per la chiusura del Cara : Questa mattina trenta richiedenti asilo sono stati portati via in autobus dal Cara di Castelnuovo di Porto, un altro gruppo di 75 verrà ...

"Gesù era un rifugiato". A Castelnuovo la marcia contro la chiusura del Cara : Un'iniziativa promossa dal Comune, dal parroco, dal mondo del volontariato, dai sindacati e dalla società civile, alla quale hanno preso parte tutti coloro che si oppongono alla chiusura del centro ...

Migranti - chiude il Cara di Castelnuovo di Porto. Proteste - ma Salvini : "Scelta normalità" : Al via da questa mattina le operazioni di trasferimento di 300 rifigiati del Cara di Castelnuovo di Porto , il centro accoglienza per Migranti in provincia di Roma che il governo ha deciso di chiudere.

Sgombero del Cara di Castelnuovo - il sindaco : governo ci ripensi : Roma, 22 gen., askanews, - Manifestazione di solidarietà a Castelnuovo di Porto dopo che il governo ha deciso di chiudere il Cara della cittadina alle porte di Roma, il secondo per grandezza in Italia.

Castelnuovo di Porto - la protesta dei cittadini contro la chiusura del Cara : Lo sgombero del Cara , centro accoglienza per richiedenti asilo, di Castelnuovo di Porto , Roma, è iniziato questa mattina presto. I migranti ospitati sono stati costretti ad abbandonare la struttura. ...

Castelnuovo di Porto - sit-in per il Cara : ‘Migranti in strada’. Gara per ospitarli : tra loro il ‘campione’ della squadra del paese : Un sit in con 500 persone per protestare contro la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, pochi chilometri a Nord di Roma. La manifestazione è stata organizzata dal sindaco di centrosinistra Riccardo Travaglini e ha visto la partecipazione di “studenti, volontari, cittadini e altri sindaci del territorio”. Addirittura il vescovo si è presentato in difesa dei 500 ospiti della seconda struttura più grande d’Italia per i ...

Dl Sicurezza - chiude il Cara di Castelnuovo. La sinistra : "Migranti deportati" : Nella Capitale arrivano i primi effetti del decreto Sicurezza. Oggi nel Cara di Castelnuovo di Porto, comune alle porte della Capitale, è iniziato il trasferimento dei circa 300 migranti ospitati nel centro, che dovrà chiudere i battenti entro il 31 gennaio.Stamattina i primi 30 rifugiati sono stati caricati su alcuni pullman e allontanati dalla struttura, la seconda più grande d"Italia dopo quella di Mineo, in Sicilia, per essere trasferiti in ...

Il Cara di Castelnuovo di Porto chiude. Polemiche e mobilitazione : Roma, 22 gen., askanews, - Sta calando il sipario sul Cara di Castelnuovo di Porto tra le Polemiche, la mobilitazione e le accuse. Ha preso il via questa mattina intorno alle 9 con il trasferimento di ...

Castelnuovo di Porto - Cara chiude : via 200 migranti : "Chiediamo che non vengano trattati come bestiame ". E' l'appello, lanciato al Sir, del parroco di Santa Lucia, padre José Manuel Torres, messicano, dei Servi di Gesù che ospiterà oggi pomeriggio l'...

Migranti - chiude il Cara di Castelnuovo : 18.20 Il Cara di Castelnuovo di Porto,in provincia di Roma,secondo centro per rifugiati più grande d'Italia,il 31 gennaio sarà chiuso e i 500 Migranti attualmente presenti saranno trasferiti altrove. Lo affermano fonti del Viminale. La chiusura, resa possibile dal crollo del numero degli sbarchi e programmata nell'ambito dello svuotamento dei grandi centri,farà risparmiare 1 mln di euro dell'affitto.I primi 30 Migranti sono stati spostati in ...