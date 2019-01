Caporalato a Cremona | migranti sfruttati per 3 euro l' ora

Caporalato - maxi-operazione a Cremona : “Extracomunitari pagati 3 euro l’ora impiegati nella raccolta degli abiti usati” : Sfruttavano manodopera pagandola tre euro l’ora e facendola lavorare in condizioni degradanti, senza alcun rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. Lo ha scoperto la polizia di Cremona che in queste ore sta eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare, arresti domiciliari e obbligo di dimora, nei confronti di una serie di soggetti accusati di far parte di un’organizzazione criminale dedita al Caporalato. Secondo quanto accertato ...