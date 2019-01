Calendario Coppa Italia volley 2019 | quarti di finale | programma | orari e tv Il

Vela - Coppa del Mondo 2019 : il Calendario completo. Tutte le tappe : il programma e le date : Dopo la lunga sosta invernale ricomincia la Coppa del Mondo 2019 di Vela con la seconda tappa di Miami, primo appuntamento di cartello della stagione agonistica. L’evento che si disputerà a Coconut Grove (quartiere di Miami affacciato sulla baia di Biscayne) dal 27 gennaio al 3 febbraio segnerà l’inizio di un 2019 molto importante per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Coppa del Mondo si è aperta ad Enoshima lo scorso ...

Calendario Milan 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Calendario Milan 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa Italiana partite Milan Serie A 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Calendario Lazio 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia ed Europa League : Calendario Lazio 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League partite Serie A Lazio 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Calendario Inter 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia ed Europa League : Calendario Inter 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League Serie A: Calendario Inter 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mosca 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario e i PSL da disputare : Sabato 26 e domenica 27 gennaio a Mosca andrà in scena la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Nella capitale russa si svolgeranno due PSL, uno individuale nella giornata di sabato e poi quello a squadre domenica. Gli azzurri si presenteranno al via con grandi ambizioni, considerando le ottime prestazioni arrivate nel PGS di Rogla, con la doppietta al maschile di Edwin Coratti e Daniele Bagozza e il quarto posto ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : L’Italia dello sci di fondo dopo il fine settimana di gare di Otepää, in Estonia, abbastanza incolore, vuole ripartire meglio ad Ulricehamn, in Svezia, dove nel prossimo week end sono in programma delle gare distance in tecnica libera con partenze ad intervalli e le staffette. Si inizia sabato 26 con la 15 km in tecnica libera maschile con partenze ad intervalli alle ore 12.00 per poi vedere impegnate le donne sui 10 km alle ore 14.15, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : Da Cortina a Garmisch-Partenkirchen. La velocità sarà ancora protagonista nel prossimo fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si tratta delle ultime prove veloci prima del Mondiale e soprattutto potrebbe davvero esserci il ritorno di Sofia Goggia, che sulle nevi tedesche spera di rientrare in gara in vista delle prove di Are. Di seguito il programma e gli orari delle gare di Garmisch, valide per la Coppa del Mondo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuehel 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : Cari appassionati dello sci alpino, benvenuti alla settimana che ci condurrà fino alla Streif di Kitzbuhel, la pista più bella, difficile e famosa del Mondo. Saranno tre giorni di grande spettacolo sulle nevi austriache, con la Coppa del Mondo 2019 che proporrà un supergigante come antipasto nella giornata di venerdì, quindi sabato, come sempre, sarà la volta della discesa libera, per una giornata davvero imperdibile. Il programma si concluderà ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : programma - orari e tv. Calendario e date della settimana : Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di munirsi degli sci stretti e del fucile. La sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 fa rotta verso l’Italia e per la precisione ad Anterselva, per una quattro giorni di gare appassionante. Le attenzioni saranno tutte, o quasi, per le gare al femminile dove le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si stanno giocando la possibilità di vincere la classifica generale. ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si chiuderà questo fine settimana ad Hong Kong (Cina) la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Tra giovedì 24 e domenica 27 gennaio andrà infatti in scena la sesta tappa del massimo circuito internazionale, ultimo grande appuntamento prima dei Campionati Mondiali in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow (Polonia). Per l’Italia saranno presenti tredici atleti (sette donne e sei uomini) con consistenti ambizioni di ...

