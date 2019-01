Calciomercato | Sassuolo | pazza idea Balotelli per il dopo Boateng

Calciomercato Sassuolo - suggestione Balotelli per il dopo Boateng : Super Mario proposto ai neroverdi : Partito Boateng con destinazione Barcellona, il Sassuolo valuta i nomi dei sostituti: sul taccuino neroverde sia Caprari che Balotelli Ufficializzata la cessione di Kevin-Prince Boateng al Barcellona, il Sassuolo adesso ha bisogno di trovare un sostituto per far sì che la rosa di De Zerbi non esca depotenziata dall’operazione. Tano Pecoraro/LaPresse Il nome in cima alla lista del dg Carnevali è quello di Gianluca Caprari, il quale ...

KEVIN PRINCE BOATENG AL BARCELLONA/ Calciomercato - trattativa in chiusura col Sassuolo : affare nato in estate : KEVIN-PRINCE BOATENG al BARCELLONA: clamorosa trattativa di mercato ai dettagli. L'ex Milan pronto a lasciare il Sassuolo per tornare in Liga!

Calciomercato Sassuolo : Boateng saluta l’Italia - ecco la sua prossima squadra : Il centrocampista del Sassuolo Kevin-Prince Boateng diventerà a breve un nuovo calciatore del Barcellona tra poche oreCalciomercato / Serie A- Clamorosa trattativa di mercato che si sta per realizzare in queste ore tra Kevin-Prince Boateng e il Barcellona. Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia in casa Sassuolo, che ha scosso completamente l’ambiente emiliano. Dopo 15 presenze tra campionato e Coppa Italia condite con 5 ...

Calciomercato Sassuolo - Boateng nel pomeriggio vola a Barcellona : tutti i dettagli dell’operazione : L’operazione tra Sassuolo e Barcellona è ormai conclusa, il giocatore ha già salutato i compagni e nel pomeriggio volerà in Spagna E’ fatta per il passaggio di Kevin Prince Boateng al Barcellona, il Sassuolo ha accettato l’offerta dei blaugrana di due milioni di prestito oneroso e otto di diritto di riscatto. Stretta di mano arrivata e giocatore che nel pomeriggio partirà alla volta della Spagna, dopo aver salutato i ...

Calciomercato Serie B : Lucioni al Sassuolo - Ceravolo e Ciofani ancora in trattativa : Sono tante le trattative che sono vicine alla chiusura nel Calciomercato di Serie B. Senza ombra di dubbio i nomi più chiacchierati in queste ore sono quelli del difensore Lucioni del Lecce, dell'attaccante Ceravolo del Parma, dell'attaccante Ciofani del Frosinone. Se per Lucioni si prevede un futuro in Serie A, dopo la faraonica offerta del Sassuolo presentata al Lecce, per i due bomber è molto probabile un futuro in Serie B. Ceravolo è stato ...

Calciomercato : Fabio Lucioni al Sassuolo - i dettagli : Fabio Lucioni passa dal Lecce al Sassuolo al termine di una trattativa che ormai da giorni va avanti tra i due club Fabio Lucioni approda al Sassuolo. Una trattativa che sembrava arenarsi, ma che secondo Skysport si è ufficialmente sbloccata nelle ultime ore. Il difensore passa dunque in neroverde dal Lecce, la trattativa prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 1.5 milioni di euro più bonus che potrebbero incrementare tale ...

Calciomercato Sassuolo - non si sbloccano Lucioni e Pisacane : Sassuolo - "Acquisti mirati" , ha sintetizzato Roberto De Zerbi in conferenza stampa sul mercato del Sassuolo . Con gli uomini contati in difesa, e la prevista partenza di Peluso che già dopo Napoli ...

Calciomercato Sassuolo - De Zerbi vuole Pisacane : Sassuolo, MO, - Le goleade subite contro Roma e soprattutto Atalanta hanno lasciato il segno e messo a nudo i problemi del reparto difensivo neroverde. Un pallino di Roberto De Zerbi , già cercato a ...

Calciomercato Milan - Sensi incontra il Sassuolo : svolta vicina? : Calciomercato Milan, Sensi PUO’ ARRIVARE A GENNAIO- Gennaio bollente, nonostante le temperature gelide, per Leonardo e lo staff di mercato del Milan. I rossoneri in questo 2019 hanno l’obiettivo di risalire la china in classifica, andando a conquistare quel 4 posto obiettivo ad inizio stagione. Tra molti alti e bassi Gattuso e i suoi uomini […] L'articolo Calciomercato Milan, Sensi incontra il Sassuolo: svolta vicina? proviene da Serie A ...

Calciomercato Crotone - ufficiale : preso Tripaldelli dal Sassuolo : Crotone - Il Crotone riparte da Alessandro Tripaldelli : il terzino sinistro classe '99, di proprietà del Sassuolo ma che ha militato nella prima parte di questa stagione in Olanda al PEC Zwolle , si ...

Calciomercato Sassuolo - sondaggio Udinese per Brignola. Peluso piace a Cagliari e Parma : Gente che resta, gente che va. Il Calciomercato funziona così, da sempre. Lo sa anche il Sassuolo che, in questi primi giorni di trattative, sta lavorando tanto in entrata quanto in uscita. Chi ...

Calciomercato : intreccio Cagliari-Parma-Sassuolo - i calciatori coinvolti : Il Calciomercato è entrato già nella fase importante, sono tante infatti le trattative pronte ad essere chiuse con tanti calciatori pronti a cambiare maglia. Secondo quanto riporta la rosea intreccio che riguarda Cagliari-Parma-Sassuolo. Il ds Faggiano ha bloccato la partenza di Deiola, il Cagliari (proprietario del cartellino) ha offerto in uno scambio di prestiti per arrivare a Mancosu del Lecce. Gli emiliani lo trattengono visto lo stop ...

Calciomercato Milan - dialogo avviato con il Sassuolo per Sensi. A centrocampo piace Barella - idea Johansen a costo zero : Non solo Paquetá, diventato ufficialmente un calciatore rossonero fino al 2023, con 35 milioni di euro più 10 di bonus nelle casse del Flamengo. In casa Milan si guarda anche al futuro, con un ...

Calciomercato - il Sassuolo vuole respingere l'assalto a Sensi : La politica del Sassuolo è sempre stata quella di non cedere i big: Sensi rientra tra questi, specie dopo l'esordio in Nazionale e con la considerazione crescente di De Zerbi . Sembra difficile un ...