Calciomercato Napoli: preso Pablo Fornals dal Villarreal

lanotiziasportiva

: #Calciomercato | #Napoli, #Vinicius verso il #Monaco: trattativa in chiusura?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Vinicius verso il #Monaco: trattativa in chiusura?? - marcoconterio : Bomba sul mercato del #Napoli via @mundodeportivo : fatta per il classe '96 del #Villarreal, Pablo #Fornals. Operaz… - GoalItalia : Il #Napoli è pronto ad accogliere Pablo #Fornals dal Villarreal: in Spagna sono sicuri, è fatta ???? -

(Di martedì 22 gennaio 2019)/ Secondo il ‘Mundo Deportivo’, ilavrebbe concluso l’operazione con ilper l’arrivo di. Il classe ’96 fa parte della Nazionale spagnola Under 21 e sempre secondo il quotidiano spagnolo sarebbe costato alpoco meno di 30 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria e battendo la concorrenza dell’Arsenal. Il, dopo averlo acquistato dal Malaga per 12 milioni, è attualmente penultimo in Liga e in piena lotta per non retrocedere. Manca solo l’ufficialità e il giovane centrocampista potrà giocare con alcuni suoi connazionali come Raul Albiol, Jose Callejon e Fabian Ruiz.dalLa Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.