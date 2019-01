Calciomercato | l’affare Allan-PSG non si ferma | il Napoli è disposto a trattare | Barella

Calciomercato - i dettagli dell’affare Morata : passa dal Chelsea all’Atletico Madrid : Calciomercato, Alvaro Morata lascerà il Chelsea facendo spazio ad Higuain, lo spagnolo approda dunque all’Atletico Madrid Il passaggio di Alvaro Morata dal Chelsea all’Atlético Madrid dovrebbe essere completato nelle prossime ore. La formula dell’affare consta di un prestito per 6 mesi con l’opzione in favore dei colchoneros di acquistare in estate il centravanti spagnolo per 50 milioni di euro. Cifre non certo da ...

Calciomercato Inter - Barella vicinissimo all’Inter : tutte le cifre dell’affare : Calciomercato Inter – Nicolò Barella è a un passo dal club milanese. Nonostante le entrate davvero esigue per questa sessione invernale di mercato, Beppe Marotta continua a lavorare in vista della prossima stagione. Dopo aver praticamente concluso un vero e proprio capolavoro ottenendo il sì di Diego Godin, difensore centrale dell’Atletico Madrid, a parametro zero, […] L'articolo Calciomercato Inter, Barella vicinissimo ...

Calciomercato Milan - i dettagli dell’affare Piatek : c’è l’accordo col Genoa : Calciomercato Milan, arriva una bozza d’accordo tra il club rossonero ed il Genoa in merito all’affare Piatek che sarà il sostituto di Higuain Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo un momento molto delicato sul mercato. Devono dapprima sistemare la questione Higuain, cedendolo al Chelsea, poi assicurarsi un sostituto all’altezza della situazione. A tal proposito sembra essere vicinissimo l’arrivo di Piatek ...

Calciomercato Inter - Brazao prossimo alla firma : i dettagli dell’affare : Calciomercato Inter – Non del tutto fermo il Calciomercato del club nerazzurro a gennaio. Un giocatore in entrata in questa finestra di contrattazioni in atto nel corso di questo mese sembra essere ormai prossima. Dopo settimane in cui si sono susseguiti contatti con il Cruzeiro da una parte e colloqui con il Chievo dall’altra, sembra […] L'articolo Calciomercato Inter, Brazao prossimo alla firma: i dettagli dell’affare ...

Calciomercato Juventus - si complica l’affare Emerson Palmieri : c’è la forte concorrenza dell’Atletico Madrid : Sia i bianconeri che i colchoneros hanno rinviato l’affare in estate, dopo aver constatato la volontà del Chelsea di tenerlo fino a fine stagione La Juventus ha un pericoloso rivale nella corsa a Emerson Palmieri, all’asta per il giocatore del Chelsea si è iscritto infatti anche l’Atletico Madrid. PRESSINPHOTO/LaPresse Seguito fin dai tempi della Roma e tornato sotto i riflettori considerando l’eventuale partenza di ...

Calciomercato Fiorentina - ecco qual è il nodo nell’affare Obiang : Calciomercato Fiorentina, il club viola cerca di chiudere in fretta e furia l’acquisto di Obiang, ma c’è un intoppo nell’affare Calciomercato Fiorentina, dopo l’acquisto di Muriel, il club viola è andato a caccia di un centrocampista per rafforzare la rosa di Pioli. Obiang è il calciatore finito nel mirino, ma l’accordo che sembrava essere ad un passo con il West Ham sembra essersi arenato. Il motivo, secondo ...

Calciomercato - il Real Madrid fa una “controfferta” alla Juve per l’affare Isco : Real Madrid pronto a trattare la cessione di Isco alla Juventus, Florentino Perez ha preparato una controproposta da presentare ai bianconeri Calciomercato, secondo le ultime indiscrezioni il Real Madrid non si sarebbe opposto alla cessione di Isco, anzi avrebbe rilanciato con una controproposta alla Juventus. Il club spagnolo infatti, secondo Sportmediaset, avrebbe intenzione di proporre ai bianconeri uno scambio tra Isco e Dybala, ...

Calciomercato Lazio - Zappacosta è ad un passo : i dettagli dell’affare : Calciomercato Lazio, Zappacosta potrebbe essere l’innesto per il mercato invernale: il Chelsea ha dato l’ok alla cessione Calciomercato Lazio, il club del presidente Lotito è vicinissimo all’accordo con il Chelsea per l’approdo in biancoceleste di Davide Zappacosta. Il terzino destro ex Torino, non rientra nei piani di mister Sarri e dunque il tecnico ha dato l’ok alla cessione. Le parti secondo la Gazzetta ...

Calciomercato Sampdoria - definita l’operazione per il ritorno di Gabbiadini : cifre e dettagli dell’affare : La Sampdoria ha raggiunto un accordo con il Southampton per il ritorno in blucerchiato di Manolo Gabbiadini E’ fatta, Manolo Gabbiadini è praticamente un nuovo giocatore della Sampdoria. Operazione conclusa tra i blucerchiati e il Southampton, riusciti a trovare la quadratura del cerchio e a condurre in porto la trattativa. LaPresse/PA Per l’attaccante italiano, secondo quanto riporta Sky Sport, il club di Ferrero pagherà tre ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

Calciomercato Sampdoria - Romei fa il punto sull’affare Tonelli e polemizza sulla finestra invernale : Calciomercato Sampdoria, le trattative entrano nel vivo in casa doriana con la questione Tonelli che sta tenendo banco in queste ore Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha parlato di Calciomercato ai microfoni del Secolo XIX. Il dirigente doriano ha posto l’accento sul futuro di Tonelli, difensore di proprietà del Napoli: “Parleremo con il Napoli per capire se ci sono i presupposti giusti per acquistarlo o meno a ...

Calciomercato Inter – Il biografo di Godin tuona : “l’affare non è chiuso - ma l’Atletico Madrid ha tradito la parola data” : Il biografo di Diego Godin smentisce l’accordo con l’Inter e attacca l’Atletico Madrid: il club spagnolo avrebbe tradito la promessa di rinnovo fatta al giocatore uruguagio Nella serata di ieri i tifosi dell’Inter hanno gioito alla notizia dell’accordo per l’acquisto di Diego Godin, esperto centrale dell’Atletico Madrid in arrivo a parametro zero in estate. Un colpo eccezionale che andrebbe a ...

Calciomercato Milan - le cifre dell’affare André Silva : ecco quanto dovrà versare il Siviglia per accaparrarselo : Calciomercato Milan – André Silva fa gola al Siviglia che vorrebbe riscattarlo dopo una prima parte di stagione eccellente nella Liga spagnola Calciomercato Milan – Ricordate André Silva? Il baby fenomeno portoghese arrivato in pompa magna al Milan, ma condizionato da un’annata negativa di tutta la squadra rossonera. In questa stagione è stato sacrificato per far spazio ad Higuain, ma avrebbe fatto molto comodo a Gattuso ...