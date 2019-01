Calciomercato | Kouamè | ' Piatek attaccante vero | segna anche da casa sua Al Milan farà

Calciomercato Napoli - Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti : Calciomercato Napoli – Di sicuro c’è che Kouame resterà a Genova fino a fine stagione. Il suo futuro però è già scritto, con il Napoli che ha bruciato la concorrenza e ha prenotato l’attaccante del futuro. Sembra tutto scritto per giugno, ma per ora la trattativa ha subito una brusca frenata. Le parole di Perinetti: […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti proviene da Serie A ...

Calciomercato Napoli - Kouamè rinviato. Barella sceglie l’Inter : Calciomercato Napoli – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, emerso ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie : impegno verbale Preziosi-Adl per Kouamè - si chiude a giorni : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Kouamè a un passo, c'è un accordo verbale tra Preziosi e De Laurentiis. Sul piatto per il genoano 25 mln.

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie - continui contatti per Kouamè : si attende la fumata bianca a giorni : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: a breve la fumata bianca per Kouame. L'attaccante del Genoa è prossimo al trasferimento.

Calciomercato Napoli : Rog in uscita - Kouamè possibile rinforzo per giugno : Il Calciomercato invernale italiano sta entrando nella sua fase decisiva: stretta finale della Juve per Aaron Ramsey dall'Arsenal, colpo Godin quasi andato a segno per l'Inter e tante (forse troppe) voci per quanto riguarda eventuali acquisti e cessioni in orbita partenopea. Proviamo dunque a tirare le somme sul mercato azzurro in entrata e quello in uscita, tenendo conto anche delle recenti dichiarazioni degli agenti dei ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Kouame al Napoli - c'è l'intesa» : GENOVA - Giorgio Perinetti , Direttore Generale del Genoa , è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole sui movimenti di mercato: ' Kouame ? Sono affari in pista, ma dobbiamo ...