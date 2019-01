Calciomercato invernale 2019 : quando inizia e finisce? Date - programma e orari : Il Calciomercato invernale si svolgerà da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio. Le squadre avranno dunque a disposizione 28 giorni per chiudere i propri affari nella finestra di riparazione, ci saranno quattro settimane a disposizione per acquistare o vendere calciatori, per cedere giocatori che hanno deluso nella prima parte di stagione e per acquistare degli uomini che possano rinforzare la formazione in vista della seconda parte ...

Calciomercato Fiorentina - in arrivo il secondo acquisto invernale : i dettagli : Calciomercato Fiorentina, il club viola si appresta a mettere a segno un altro acquisto dopo quello ufficiale di Muriel dal Siviglia La Fiorentina è pronta a piazzare il secondo acquisto della sessione di Calciomercato invernale. Dopo l’arrivo di Muriel nei giorni scorsi, Pantaleo Corvino sarebbe in procinto di mettere sotto contratto anche il centrocampista del West Ham Pedro Obiang. Quest’ultimo, secondo il Corriere dello ...

Calciomercato Cagliari - dopo Birsa arriva il secondo acquisto invernale : Calciomercato Cagliari, il club del presidente Giulini sta lavorando su diversi fronti in chiave mercato: la situazione Calciomercato Cagliari – Il club sardo si sta muovendo su diversi fronti per rafforzare la squadra, ma anche in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di mister Maran. Noto l’arrivo di Birsa alla corte del tecnico, in uscita Dessena destinato al Brescia, mentre si lavora alla cessione di Cigarini al ...

