Calcio | l' ipotesi di Gravina | la VAR diventerà come il video check della pallavolo

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il campionato italiano è ripartito dopo la lunghissima sosta invernale e,da copione, sono riesplose le polemiche sul Var. Anzi, per la precisione questa volta le polemiche sono state per l'utilizzo parsimoniosotecnologia, che secondo gli addetti ai lavori avrebbe dovuto essere usata in diversi episodi. Il protocollo attuale dà un'ampissima discrezionalità sull'uso del VAR al direttore di gara, che ne ha sempre l'ultima parola sull'utilizzo. Le polemiche più forti delle ultime settimane sono avvenuto durante la finale di Supercoppa Italiana quando era sicuramente da assegnare il rigore quasi allo scadere per un’entrata di Emre Can su Conti: il giocatoreJuventus è infatti poco cauto e non tocca mai il pallone. La colpa, Banti, la divida pure con il VAR Guida poichè il fatto che sia una valutazione dell’arbitro centrale, non gli vieta di intervenire.L'utilizzo del ...