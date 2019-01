Brexit - quanto è costata (e costerà) agli inglesi? : Monete da 1£. (credits: William Warby – CC, Flickr.com) Brexit , un processo iniziato il 23 giugno 2016, con il famigerato referendum. Un percorso che finora è costato sicuramente anni di sangue, fatica, lacrime e sudore (tanto per citare uno a caso). Stabilire invece quanto sia costato economicamente è molto più difficile. Tanto più che l’incertezza rispetto ai vari scenari possibili è pressoché totale. Tuttavia, almeno per avere un’idea, ...

