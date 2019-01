Brasile-Venezuela 2-1 | Rodrygo firma una doppietta davanti al Real Madrid

gazzetta

: - VELOSPORT1960 : - ETGazzetta : #Sub20 #Brasile, che show #Rodrygo. E il #RealMadrid si lustra gli occhi... -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Per la cronaca, la Seleçao ha rischiato grosso nel finale, incassando un gol in pieno recupero , Sosa su punizione, e dovendosi affidare ai riflessi di Phelipe , ancora preferito in porta a Brazao, ...