Brand Finance - Ferrari è il marchio più forte al mondo

quattroruote

: @BrandFinance: @Ferrari è di nuovo il #brand più forte al mondo - BP_Italy : @BrandFinance: @Ferrari è di nuovo il #brand più forte al mondo - ih_community : Brand Finance: è Ferrari il brand più influente al mondo - - tvbusiness24 : Ferrari torna il marchio più “forte” al mondo. La classifica di Brand Finance vede in difficoltà Apple, Samsung e l… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Dopo cinque anni latorna a essere ilpiù influente altra i 500con maggior valore economico. A stabilirlo è stata la società di consulenzanella tradizionale analisi di inizio anno sulla forza dei marchi a livello globale.Premiati gli investimenti. Ildella Casa di Maranello ha in particolare ottenuto 94,8 punti su 100 nell'analisi competitiva condotta datenendo conto di investimenti, ritorno di immagine e relativo rendimento economico in proporzione alla dimensione d'impresa. A sostenere la Rossa sono stati lannuncio degli investimenti per la realizzazione di 15 nuovi modelli e la vendita, già a maggio scorso, dell'intera produzione pianificata per il 2018 e di parte di quella prevista per il 2019.Aumenta il valore del. In tal modo laha distanziato altri14 estremamente forti, ...