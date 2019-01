Boxe – Mayweather e Pacquiao si incontrano alla partita dei Lakers | Floyd lo saluta a

Boxe – ‘The Problem’? No problem! Pacquiao leggendario : a 40 anni batte Broner e sfida Mayweather : Manny Pacquiao batte Adrien Broner e difende la cintura di Campione del Mondo pesi Welter WBA. Il pugile filippino poi lancia la sfida a Mayweather per un rematch dell’incontro del 2015 Manny Pacquio a 40 anni è ancora capace di dare una lezione ai più giovani. Il pugile filippino, che qualche anno fa aveva deciso di abbandonare il ring e dedicarsi con grande successo alla politica nel suo Paese, ha difeso con successo la cintura di ...

Boxe – Pacquaio batte Broner e mantiene la cintura Welter WBA! Lanciata la sfida a Mayweather : “ditegli di tornare sul ring” : A 40 anni il pugile filippino mantiene la cintura Welter WBA battendo Broner e lancia la sfida a Mayweather A 40 anni Manny Pacquiao torna la successo battendo sul ring di Las Vegas lo statunitense Adrien Broner. Il pugile filippino ha superato con verdetto unanime dei giudici in 12 riprese l’avversario 29enne difendendo con successo il titolo di campione del mondo Wba dei pesi Welter. Ad assistere alla sfida a bordo ring c’era ...

Boxe - Pacquiao sconfigge Broner e pensa alla rivincita con Mayweather : Nessun dubbio insomma sulla vittoria dell'infinita leggenda del pugilato, l'unico ad aver attraversato 8 categorie riuscendo a portarsi a casa per ciascuna di esse la cintura di campione del Mondo. ...

Boxe - Manny Pacquiao : “Ho lavorato tanto per vincere. Un match con Mayweather? Lo voglio!”. Broner infuriato : “Ho vinto io” : Manny Pacquiao ha scritto una nuova pagina di storia del pugilato e si è confermato Campione del Mondo WBA dei pesi welter sconfiggendo Adrien Broner ai punti con verdetto unanime. Il 40enne filippino ha dettato legge alla MGM Arena di Las Vegas (USA) annichilendo l’avversario sotto ogni punto di vista e le dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro testimoniano tutta la sua gioia: “Sono molto contento perché ho fatto il ...

Boxe - Mayweather ride delle polemiche : migliaia di yen sui sedili : ... auto a peso d'oro Atletica, Meucci vince l'Atleticom We Run Rome Di Biagio e gli arbitri di corsa Mayweather, ko lampo da 9 mln Mayweather, ko lampo Le immagini più belle dello sport del 2018 2018, ...

Boxe - Floyd Mayweather torna e demolisce Nasukawa in 138 secondi! Esibizione con montepremi faraonico : Il ciclone Floyd Mayweather si è abbattuto sul ring di Saitama (Giappone) e ha letteralmente travolto il malcapitato Tenshin Nasukawa. Money ha mandato al tappeto il 20enne nipponico in appena 138 secondi: sono bastati poco più di due minuti alla grande icona del pugilato per stendere il padrone di casa in una semplice Esibizione che si distingueva per la borsa faraonica di circa 77 milioni di euro. Il match, iniziato allo scoccare della ...

Mayweather vs Nasukawa streaming video e tv - Boxe : tutto pronto per la grande sfida! : Diretta Mayweather vs Nasukawa info streaming video e tv: grande match esibizione a Saitama tra il campione di boxe e l'emergente talento della kickboxing.

Boxe - Mayweather e il garage da quasi 2 milioni di dollari : Quattro Rolls-Royce , una Maybach , una Ferrari 488: questa la collezione privata di automobili mostrata da Floyd Mayweather con un video su Instagram. Un garage esclusivo d a quasi 2 milioni di euro ...

Boxe - Mayweather torna per una esibizione 'I 9 più pagati di sempre' : ROMA - 'Ho intenzione di combattere con quel ragazzo per nove minuti, ma sarà la sfida di esibizione, la meglio pagata di tutti i tempi'. Floyd Mayweather, dopo una serie di conferme e smentite, ...