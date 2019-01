Bolzano Vicentino | mamma uccide la figlia neonata | forse incapace di reggere cambiamento

Bolzano Vicentino : donna scaglia a terra la figlia - poi cerca di togliersi la vita : I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma le condizioni gravissime in cui era arrivata in ospedale non hanno lasciato neanche un sottile filo di speranza. E' morta stamattina all'alba all'ospedale San Bortolo di Vicenza, Alice, la neonata di soli tre giorni che sua madre aveva scagliato a terra, in preda forse a una crisi post partum. Fonti vicine agli investigatori hanno riferito all'agenzia di stampa Ansa, che il padre ha ...