Biscotti alla nutella tipo grisbi – semplici e passo passo con foto

(Di martedì 22 gennaio 2019)Ingredienti per circa 24Ingredienti per la frolla: 150 gr. di burro ammorbidito 7 cucchiai pieni di zucchero 400 g di farina 3 uova (uno intero e due tuorli)per farcire: 1 barattolo di 400 gr diPrepara la frolla con tutti gli ingredienti (tranne lae aggiungere del cacao in polvere , quanto basta per raggiungere il colore gradito. (circa un cucchiaino).Prelevare dall’impasto tante palline grandi come una noce , fare un buco al centro premendo con un dito , aggiungere un bel cucchiaino die richiudere con un pochino di pasta , sigillare i bordi e arrotolare fra le mani per far aderire bene le chiusure e dare la forma di pallina.Cuocere in forno già caldo a 180° per 15 minuti Sono Straottimi!!! provateli