Biglietti Torino-Inter | come acquistare gli ultimi tickets per la 21ma giornata di Serie A

Biglietti Roma-Torino : come acquistare gli ultimi tickets per la 20ma giornata di Serie A : Tra le gare del ventesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio, c’è l’incontro tra Roma e Torino, in programma sabato 19 alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i giallorossi, sesti in classifica con trenta punti, ed i granata, al momento noni a tre lunghezze. I capitolini in casa hanno totalizzato diciotto punti in nove partite, frutto di cinque vittorie e tre pari, con ventiquattro reti ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Francesco De Gregori nel 2019 al via da Torino : I nuovi concerti di Francesco De Gregori arricchiscono il calendario di live che il Principe terrà in estate, dopo la lunga e particolare residency al Teatro Garbatella di Roma tra febbraio e marzo. Le nuove date inserite in calendario sono annunciate per il 9 luglio a Nichelino allo Stupinigi Sonic Park e il 10 luglio a Marostica in Piazza Castello. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 del 10 gennaio, mentre i ...

Lotteria Italia 2019 - i vincitori : in Campania i primi 3 premi - poi Torino e Fabro (Terni) Ecco tutti i Biglietti vincenti : Al primo premio 5 milioni di euro, al secondo 2,5 e al terzo 1,5 milioni. In questa edizione, ricordano dai Monopoli, sono stati venduti circa 7 milioni di biglietti (6.955.460)

Lotteria Italia 2019 - la diretta : i Biglietti vincenti. Tre in Campania - uno a Torino e uno a Terni : In diretta su Rai 1, l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia che stiamo seguendo su Leggo.it . Cresce l'attesa per l'abbinamento dei 5 biglietti di prima...

Ecco i Biglietti vincenti della Lotteria Italia : 3 venduti in Campania - 1 a Torino e 1 a Terni : Ecco i primi biglietti vincenti della Lotteria Italia. Si tratta dei premi di prima categoria che si aggiudicheranno 5 milioni di euro, 2,5 milioni, 1,5 milioni, 1 milione e 500mila euro. I biglietti non sono ancora stati abbinati al premio. L’operazione avverrà nel corso del programma “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, l...

Biglietti Sassuolo-Torino - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del Mapei Stadium : Dopo una sedicesima giornata spalmata addirittura su quattro giorni, il diciassettesimo turno della Serie A 2018-2019 si disputerà integralmente sabato 22 dicembre a partire dalle 12.30 sino all’incontro serale delle 20.30 tra Juventus e Roma. Una delle partite in programma alle ore 15.00 vedrà l’interessante sfida tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con entrambe le compagini a caccia di tre punti fondamentali ...

Alice Cooper a Torino nel 2019 per l’unica data italiana - Biglietti disponibili dal 18 dicembre : Il sacerdote dello shock-rock Vincent Damon Furnier, meglio conosciuto come Alice Cooper, sbarcherà a Torino alla fine dell'estate 2019 per l'unica data italiana. Reduce dalla pubblicazione dell'album live “A Paranormal Evening – Live At The Olympia Paris”, testimonianza dell'ultimo tour, i vecchi occhi neri - questo lo slogan con il quale viene indicato Cooper nella locandina - torneranno sul suolo italiano il 10 settembre 2019 al Pala Alpitour ...

I King Crimson in Italia per festeggiare i 50 anni di carriera : Biglietti in prevendita per Verona - Torino e Perugia : Tra i gruppi più influenti del progressive-rock che ha cementato gli anni '70 con psichedelia, rumori e misticismo, la band di Robert Fripp non si arresta e annuncia la venuta dei King Crimson in Italia per festeggiare i 50 anni dalla formazione. Un nome, un significato quasi accademico per un progetto che è diventato storia della musica e che ha saputo influenzare artisti che ancora calcano la scena grazie a loro, dai Tool di Maynard James ...

A Torino è già tempo di derby : da domani in vendita i Biglietti per la sfida contro la Juve : Al via l'operazione derby. Manca poco meno di un mese all'appuntamento al Grande Torino, 15 dicembre, ore 20,30,, ma la testa del Toro è già proiettata verso la sfida alla Juventus, almeno per quanto ...