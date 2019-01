Biglietti Sassuolo-Cagliari | ecco come acquistare gli ultimi tickets per la sfida del

Biglietti Inter-Sassuolo - partita a porte chiuse il 19 gennaio. Come ottenere i rimborsi : Sabato 19 gennaio (ore 20.30) si giocherà Inter-Sassuolo, match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Il campionato torna finalmente protagonista dopo la sosta invernale, si riparte con il primo turno del girone di ritorno e si inizia a fare subito sul serio: i nerazzurri, che occupano il terzo posto in classifica e che sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, scenderanno in campo a San Siro per ...