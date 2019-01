Battisti | Umiliato al mio arrivo in Italia

Cesare Battisti - Radicali lo incontrano in carcere : “Si è sentito umiliato e dice di non essere più quello di 40 anni fa” : “Mi sono sentito umiliato, non sono più la persona che ero 40 anni fa, non ci si può accanire così né si può scontare una condanna due volte”. È quanto ha detto Cesare Battisti durante un colloquio con gli esponenti dei Radicali, Maurizio Turco e Irene Testa, nel carcere di Oristano, dove l’ex terrorista dei Pac è stato rinchiuso dopo la cattura in Bolivia e il trasferimento in Italia. A riferirlo sono gli stessi rappresentanti ...

