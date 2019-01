Bambino nel pozzo | terminato il tunnel parallelo | si scava con le mani ma per raggiungere

Spagna - Bambino caduto nel pozzo : terminato il tunnel parallelo - : Il piccolo Julen è intrappolato da domenica 13 gennaio e i soccorritori lavorano senza sosta per cercare di raggiungerlo. Ora inizieranno a scavare la galleria orizzontale per raggiungere il bambino, ...

Bambino caduto nel pozzo : neanche oggi sarà raggiunto : Madrid, 21 gen., askanews, - neanche oggi sarà possibie raggiungere il piccolo Julen Rosell, il bimbo spagnolo di due anni caduto il 13 gennaio in un pozzo stretto e profondo, nei pressi di Malaga, ...

Julen - salvataggio del Bambino nel pozzo di Totalán (Málaga) : gli ultimi aggiornamenti : Julen era precipitato in un pozzo dal diametro di 25 centimetri domenica 13 gennaio, dopo essersi allontanato con altri bimbi da un pranzo di famiglia nella zona collinare di Totalan, dove viveva con i genitori. Un uomo che stava passeggiando lì vicino ha subito allertato le forze dell'ordine e sono da subito partiti i soccorsi. Le speranze di trovarlo vivo si affievoliscono di ora in ora, ma le opere di salvataggio proseguono ininterrottamente ...

Paola Caruso nella lettera alla D'Urso : 'Mi hanno augurato di perdere il Bambino e morire' : Paola Caruso, la famosa 'Bonas' del programma 'Avanti un altro', condotto da Paolo Bonolis, è incinta da diversi mesi. Il padre del bambino, però, secondo quanto rivelato dalla ragazza, non si sarebbe comportato molto bene nei suoi confronti. La showgirl ha dato luogo a diverse interviste e ospitate televisive nelle quali ha trattato l'argomento, portando alla luce dei dettagli sconvolgenti. Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, la ...

Julen - scavata più della metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto il Bambino : In Spagna, è stata scavata più di metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto Julen, il piccolo di 2 anni, precipitato nelle viscere della terra ormai una settimana fa.Fonti dei soccorritori, che da giorni lavorano senza sosta nonostante si siano ridotte al lumicino le speranze di ritrovare il bimbo ancora in vita, hanno reso noto che, alle 07:00 di stamane, erano stati scavati 33 dei 60 metri del tunnel. ...

Bambino nel pozzo : "nel tunnel c'è ventilazione"/ La Spagna prega per Julen e spera nel miracolo : Si scava ancora per salvare Julen, il bimbo caduto nel pozzo a Malaga: 'c'è ventilazione'. La Spagna prega per il miracolo

Il principe Filippo dopo l'incidente in auto : «Accecato dal sole». Nell'altra macchina due donne e un Bambino piccolo : Sono rimasto «Accecato dal sole». Lo avrebbe detto alla polizia il principe Filippo subito dopo l'incidente stradale in cui è rimasto ieri coinvolto, secondo quanto riporta un...

Incidente in auto - il principe Filippo : «Accecato dal sole». Nell'altra macchina due donne e un Bambino piccolo : Sono rimasto «Accecato dal sole». Lo avrebbe detto alla polizia il principe Filippo subito dopo l'Incidente stradale in cui è rimasto ieri coinvolto, secondo quanto riporta un...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - ultime notizie : a Malaga le speranze si affievoliscono - Sky TG24 - : Dopo cinque giorni, sono sempre più ridotte le possibilità di trovare in vita il piccolo Julen a causa delle complicazioni nelle operazioni di salvataggio. Sospeso il tentativo di realizzazione di un ...

Migranti - un Bambino del Mali annegato in Sicilia nel 2015 aveva la pagella cucita addosso : Nessun volto. Nessun nome. Nessun documento. Ma con addosso qualcosa che, nell'innocenza di quello che era poco più di un bambino, valeva come la migliore carta d'identità: una pagella, in francese, cucita con cura nella tasca della giacca, un plico di fogli scoloriti, custoditi dal loro proprietario insieme con lui, in fondo al mare. La vicenda Era il 15 aprile 2015 quando il Canale di Sicilia divenne teatro di una delle più disastrose tragedie ...

Bambino nel pozzo : "nel tunnel c'è ventilazione"/ La Spagna prega per Julen e spera nel miracolo : Si scava ancora per salvare Julen, il bimbo caduto nel pozzo a Malaga: 'c'è ventilazione'. La Spagna prega per il miracolo

Si complica il salvataggio di Yulen. Si pensa a due tunnel per raggiungere il Bambino : Continuano a complicarsi i lavori per salvare dal pozzo il piccolo Yulen Rosello, caduto in un pozzo a Totalan lo scorso 15 gennaio. Nonostante tutto, il bambino potrebbe essere ancora vivo, grazie alla conformazione del pozzo che permette all'ossigeno di passare. Il primo piano di salvataggio, tramite la costruzione di un tunnel orizzontale, è stato al momento scartato: le condizioni del terreno - soggetto a frane frequenti - e le ...

Bambino nel pozzo - fallito il primo tentativo di salvare Yulen : «Il terreno è troppo instabile» : Si fa sempre più drammatica e disperata la situazione che stanno vivendo i genitori di Yulen, il bimbo di due anni caduto e bloccato da quattro giorni all'interno di un pozzo di 23...

Bambino nel pozzo - fallito il primo tentativo di salvare Yulen : «Il terreno è troppo instabile» : Si fa sempre più drammatica e disperata la situazione che stanno vivendo i genitori di Julen, il bimbo di due anni caduto e bloccato da quattro giorni all'interno di un pozzo di 23...