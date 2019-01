Auto elettriche | Volkswagen pronta a battere il record al Nürburgring GALLERY

Auto elettriche : grazie a Enel installate 130 colonnine di ricarica fast [GALLERY] : 1/13 ...

Auto elettriche - con il tempo di un caffè fai il pieno di energia [FOTO] : Attive in Italia e Austria le colonnine di ricarica Fast Recharge da 50kW compatibili con tutti i veicoli elettrici in commercio e che permettono di fare un pieno di energia in circa 30 minuti Sono 130 le colonnine di ricarica Fast recharge attive, pari a 260 punti di ricarica, che Enel ha installato lungo le strade a lunga percorrenza di Italia e Austria nell’ambito del progetto EVA+, Electric Vehicles Arteries. Le infrastrutture di ...

Auto elettriche - ora possono “rivendere” energia. Il progetto delle utility europee : Di mobilità elettrica si parla ormai quotidianamente, anche se in Europa e specialmente in Italia, per il momento si può apprezzare solo “col binocolo”. E sarebbero tanti i motivi per credere che questa, in realtà, sia un’idea ancora prematura, primo fra tutti il prezzo delle EV, che rende tali veicoli non accessibili alla massa. Tuttavia, a volerlo, l’Auto elettrica potrebbe rappresentare non più soltanto una spesa esosa ma pure un ...

Enel - progetto EVA+ : già operative 130 su 200 stazioni di ricarica per Auto elettriche : Enel procede con l'aumento del numero delle colonnine di ricarica per auto elettriche lungo le strade a lunga percorrenza di Italia e Austria . Sono ora 130 le colonnine Fast recharge attive, pari a ...

Auto elettriche : le previsioni di vendita per il 2019 : Appena finito il 2018 si fanno già previsioni per l’anno nuovo. I primi dati vengono da Bloomberg, istituto specializzato nel settore energetico che ipotizza per il nuovo anno una crescita del 40% delle vetture a emissioni zero. In cima, come prevedibile, la Cina che dovrebbe assorbire circa il 57% della domanda. Una percentuale elevata ma che rappresenta un consistente attenuamento della crescita rispetto agli ultimi anni e, soprattutto, al ...

Bolzano. Auto elettriche : contributi provinciali per 4 mila euro : Per sostenere il ricorso alla mobilità elettrica la Provincia di Bolzano sta verificando la possibilità di cumulo dei contributi provinciali

La Cina sta usando le Auto elettriche per spiare i suoi cittadini? : Un incrocio a Taiyuan, provincia dello Shanxi. (foto: Qilai Shen/Bloomberg) Nel 2018, in Cina sono state vendute più auto elettriche che nel resto del mondo. Nell’anno che si è da poco concluso, secondo le stime, dovrebbe essere stato tagliato il traguardo di un milione di nuove auto elettriche messe in commercio. Il boom degli Ev (electric vehicles) – guidato da produttori cinesi come BYD e Bejing automobiles Works – è in pieno svolgimento: il ...

Bmw Group - nel 2018 vendute 142mila Auto elettrificate. In Italia ibride ed elettriche del gruppo raddoppiano : MILANO - Sono 142.617 le auto elettrificate , cioè elettriche a batteria e ibride plug-in, che Bmw Group ha venduto globalmente nel 2018, facendo così segnare un aumento del 58,4%...

Auto elettriche : ecco i paesi e i costruttori che investono di più : La corsa all’elettrificazione è già iniziata da un pezzo, questo non vuol dire che il grosso degli investimenti sia già stato fatto, anzi, i costruttori di tutto il mondo stanno investendo cospicue risorse in questa direzione. Secondo le analisi dell’agenzia Reuters nei prossimi 5/10 anni l’investimento totale per l’elettrificazione del settore Auto è di almeno 300 miliardi di dollari, la stima comprende sia veicoli totalmente elettrici sia ...

Auto elettriche - La Evergrande prende il controllo della Nevs : Il gruppo Evergrande ha acquisito il 51% della Nevs, prendendo di fatto il controllo del costruttore di Auto elettriche nato sulle ceneri della Saab grazie a capitali cinesi. Il restante 49% della società è controllato dalla Ne Holding di Kai Johan Jiang: per il momento non sono stati ufficializzati i dettagli economici dell'accordo ma secondo alcune fonti cinesi il gruppo attivo nel settore immobiliare dovrà pagare circa 930 milioni di ...

L'accordo Volkswagen-Ford in 5 punti : dai pick-up alle Auto elettriche : ...guida autonoma e connettività 2/5 Veicoli commerciali medi condivisi su base Ford Transit 1/5 L'importanza globale dei pick up I pick-up in Italia rappresentano una nicchia del mercato ma nel mondo è ...