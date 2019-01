Australia | una riproduzione dell’Endeavour circumnavigherà il Paese per celebrare il 250°

Australian Open 2019 - Rafael Nadal : “Una vittoria importante perché ho avuto buone risposte dal mio fisico” : Un Rafael Nadal di autorità. Lo spagnolo (n.2 del mondo) supera il ceco Tomas Berdych negli ottavi di finale degli Australian Open 2019 e conquista per l’undicesima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale del Major in Oceania. Berdych è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo due ore di gioco, con il punteggio di 6-0 6-1 7-6 (4) e per la ventesima volta è stato sconfitto dal fuoriclasse iberico. Probabilmente anche il ...

Australian Open - Fognini mastica amaro : “sono partito troppo male - nel primo set ho fatto una caterva di errori” : Il tennista ligure ha commentato la sconfitta subita contro Carreno-Busta, costatagli l’eliminazione dagli Australian Open “E’ stata una partita totalmente differente da quelle che avevo perso in passato. Carreno-Busta gioca bene quando non pensa e io sono partito troppo male, soprattutto nel primo set ho fatto una caterva di errori gratuiti. Devo lavorare su questo aspetto, sull’approccio perché in questa fase ...

Australian Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Se il tennis fosse sempre così sarebbe una noia” : Thomas Fabbiano accede al terzo turno degli Australian Open di tennis: l’italiano batte al termine di una lunga maratona lo statunitense Reilly Opelka, superandolo al super-tiebreak del quinto set, novità regolamentare dell’edizione 2019. L’azzurro al termine della sfida ha parlato al sito della Federtennis. L’azzurro ha dovuto fronteggiare un autentico bombardiere, che ha servito ace per tutto il match, ma che alla fine ...

VIDEO Stefano Travaglia-Nikoloz Basilashvili Highlights Australian Open - una battaglia di cinque set! : Uno Stefano Travaglia eroico non basta per superare il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.20 del mondo), nel match del secondo turno degli Australian Open 2019. L’azzurro (n.137 ATP) è stato sconfitto con il punteggio di 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 57 minuti di partita, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del più quotato avversario. Una resa però onorevole quella di Travaglia che ha disputato un incontro di grande livello e ...

VIDEO Fognini-Munar Highlights Australian Open - esordio vincente per il ligure a Melbourne : esordio ok agli Australian Open per Fabio Fognini: l’azzurro approfitta del ritiro dell’iberico Jaume Munar nel corso del terzo set e avanza al secondo turno. L’italiano era avanti 7-6 (3) 7-6 (7) 3-1 15-0 ed è rimasto in campo per due ore e 24 minuti. Il prossimo avversario sarà l’argentino Leonardo Mayer che si è imposto contro il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) 4-6 6-3. Il computo dei precedenti è favorevole al ...

Australian Open - Roger Federer in scioltezza su Istomin : il primo turno è una passeggiata : Australian Open, Roger Federer ha superato Istomin senza particolari difficoltà: 6-3 6-4 6-4 il punteggio finale Australian Open, Roger Federer ha iniziato col piede giusto il primo Slam dell’anno. Il fenomeno svizzero ha vinto in tre set contro Istomin, senza soffrire più di tanto. 6-3 6-4 6-4 il punteggio finale, con Re Roger che ha dato spettacolo come di consueto. Adesso sulla strada di Federer vi sarà Evans, un altro turno sulla ...

Fognini-Jaume Munar - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domani sarà il giorno del grande esordio per Fabio Fognini. L’azzurro, numero 13 del mondo, scenderà in campo a Melbourne, affrontando nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2019, lo spagnolo Jaume Munar. Una partita, sulla carta, che dovrebbe essere favorevole al nostro portacolori, a patto che il ligure sia focalizzato, come deve, sul confronto. Le aspettative sono molte sul suo conto e non deve sprecare questa ...

Tennis. Australian Open - è subito Fognini-Munar : il giovane spagnolo primo ostacolo per Fabio : ... ma sconfitto da Anderson, e a Sydney dove l'avventura è durata poco: Fognini e Munar si sfideranno martedì notte alle ore 01.00 italiana e potrete seguire la sfida nella web cronaca Live di ...

Australian Open 2019 - il tabellone degli italiani. Fognini può andare molto avanti - Cecchinato sfortunato - difficile la strada di Seppi : Il tabellone maschile degli Australian Open, a meno di ripescaggi dell’ultima ora di Lorenzo Sonego o Paolo Lorenzi in qualità di lucky loser, conta sette italiani al via. Il più accreditato è Fabio Fognini, testa di serie numero 12, seguito da Marco Cecchinato, numero 17 del seeding. Entrambi gli azzurri appena citati sono nella parte alta del tabellone: nel medesimo spicchio di Fognini c’è anche il qualificato Luca Vanni, che ha ...