Aumento pensione invalidità Inps | Di Maio “780 euro senza lavorare”

(Di martedì 22 gennaio 2019): Didiinper DiSi riaccende il confronto tra i due partiti di governo; i fatti di Malta rischiano di innescare la rappresaglia della Lega; alta la tensione sul percorso intrecciato di reddito di cittadinanza e pensioni di: il casus belli Matteo Salvini dal vertice di Varsavia ha avvertito: “noi il reddito di cittadinanzala parte sulle pensioni d’non lo votiamo”. Per molti commentatori, l’avvertimento – se mancano i fondi per i disabili, la Lega negherà il sostegno al decreto che introduce il reddito di cittadinanza – in realtà si riferiva alle “invasioni” di campo pentastellate sul tema immigrazione.Cercando di calmare le acque, il vicepremier Luigi Diha dichiarato che “260mila invalidi avranno una...