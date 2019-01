Astronomia | oggi la congiunzione Giove-Venere | i due pianeti in un “abbraccio”

meteoweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019)hanno brillato insieme nel cielo sudorientale in un evento astronomico noto come. “Unaè un evento celeste in cui dueoppure un pianeta e la luna oppure un pianeta e una stella appaiono vicini nel cielo notturno”, si legge sul sito web della NASA. Gli incontri ravvicinati dinel cielo si verificano su base abbastanza regolare e l’ultimo evento era avvenuto il 13 novembre del 2017.I duesono sorti insieme all’alba di, 22 gennaio, ma nonostante sembrassero proprio l’uno accanto all’altro nel cielo, in realtà sono a quasi 644 milioni di chilometri di distanza l’uno dall’altro.i duesi sono trovati alla minima distanza apparente (distanza angolare di oltre 2 gradi, nel 2017 era stata di 0 gradi e 17 primi) eè stato il più luminoso dei due. Se il meteo non vi ha permesso di vedere la ...