Astronomia | ecco cosa ci riserva il 2019 dopo la “Superluna di sangue” tra congiunzioni

Astronomia - il 21 Gennaio l’Eclisse totale di Luna : ecco come osservarla [DETTAGLI] : Lunedì 21 Gennaio 2019 si verificherà un’eclisse totale di Luna. Il fenomeno di osserva quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati e quindi la Terra, nascondendo la luce del Sole alla Luna, proietta su di essa un cono di penombra ed un cono d’ombra, che sono coassiali. Il moto della Luna determina la sua entrata nel cono di penombra della Terra nella fase iniziale dell’Eclisse, e ciò corrisponde ad una lieve diminuzione dell’intensità ...

Astronomia : ecco il ritratto di Ultima Thule - il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : Dai confini del Sistema Solare sono arrivate le prime immagini di Ultima Thule, il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo: la sonda della NASA New Horizons, il giorno di Capodanno, ha raggiunto l’oggetto coperto di ghiaccio che si trova nella Fascia di Kuiper, a una distanza di 6,4 miliardi di km dalla Terra. Le prime immagini, ancora in bianco e nero e a bassa risoluzione, mostrano un corpo celeste che assomiglia a una ...

Astronomia : arriva il picco delle prime stelle cadenti del 2019 - ecco come ammirare le Quadrantidi : Il 2019 inizia con le stelle cadenti di gennaio, lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote. Il picco è atteso tra il 3 ed il 4 gennaio, ed in genere ...

Astronomia - l’Italia dello spazio : ecco le più importanti scoperte scientifiche del 2018 : Dall’acqua liquida sotto i ghiacci di Marte alle onde gravitazionali: sono tanti gli avvenimenti scientifici del 2018 che hanno visto protagonista l’Italia. I ricercatori italiani hanno saputo distinguersi in tanti campi diversi: ad esempio, l‘astrofisica Marica Branchesi, che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, è stata inserita tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time; la medaglia Fields ...

Astronomia : ecco la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - sempre più luminosa : A corredo dell’articolo uno spettacolare scatto che ritrae la Cometa 46P/Wirtanen, immortalata da Stefano Meneguolo e Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro, quando si trovava a 12 milioni di km dalla Terra l’8 dicembre scorso. 46P/Wirtanen è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad occhio nudo. Per ...

Astronomia : ecco come si sono formate le fasce di radiazione di Saturno : Attorno a Saturno e ad altri pianeti, compresa la Terra, le particelle cariche sono intrappolate nel campo magnetico e creano delle regioni attorno ai pianeti a forma di ‘ciambella’, note come fasce di radiazione. Quelle attorno alla Terra, ad esempio, sono conosciute come fasce di Van Allen, dove gli elettroni viaggiano ad una velocità prossima a quella della luce. Un team internazionale di scienziati della British Antarctic Survey, ...

Astronomia : stelle cadenti e Solstizio d’Inverno - ecco cosa ci riserva il mese di Dicembre 2018 : Dicembre è il dodicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole il 18 passa dalla costellazione dell’Ofiuco a quella del Sagittario. Si ricordi che il 21, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) inizia ufficialmente l’inverno astronomico con il Solstizio ...