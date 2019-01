Asse Parigi-Berlino | cos' è il Trattato di Aquisgrana Che la Lega contesta 

Parigi - Asia Argento e il debutto in pAsserella : sfila in bianco e piume per Grimaldi : In passerella alla settimana della moda di Parigi c'è anche Asia Argento. L'attrice, al debutto da modella, ha sfilato per lo stilista italiano Antonio Grimaldi indossando un abito da sera bianco dal ...

Moda Uomo - tutti i trend dalle pAsserelle di Parigi : Ve lo avevamo anticipato e, a chiusura del calendario europeo di sfilate Uomo, Parigi si conferma la città più seguita in fatto di novità e tendenze per il prossimo autunno-inverno 2019/20. Tra party e prime file ricche di celebrities, l’insolito duo Thimotee Chalamet e Frank Ocean su tutti, emergenti che hanno catalizzato l’attenzione tanto quanto le maison più storiche - Priya Ahluwalia, Paolina Russo e ...

Gli accessori più belli che abbiamo visto sulle pAsserelle di Parigi : Non si può non rimanere incantati davanti alla grandezza di Parigi, e delle sue sfilate. Un lungo e appassionante viaggio tra scenari suggestivi dominati dalla contaminazione tra stili diversi. L**’haute couture** si fonde con lo streetwear, i capi tecnici hanno tagli sartoriali e, all’interno delle collezioni, gli accessori occupano un ruolo sempre più importante. Zaini, tote bag, marsupi e piccoli contenitori dalle ...

Gilet gialli - Parigi evoca soldi da Italia ai cAsseurs. Francia allude a M5s e Lega? : La segretaria di Stato francese all'Eguaglianza di genere Marle'ne Schiappa intende verificare se "ci sono potenze straniere" che finanziano le collette on-line a favore dei "casseurs e delle violenze" alle manifestazioni dei Gilet gialli, a cominciare dall'Italia. "Chi finanzia le violenze, chi finanzia i casseurs?", si e' chiesta ai microfoni di France Inter la fedelissima di Macron evocando "potenze straniere", tra cui l'Italia, "viste le ...

'Noi - confusi e attoniti in una Parigi sotto Assedio' : CREMONA - Vive a Parigi da diciassette anni, il cremonese Paolo Codazzi . E' direttore del personale di uno dei business, con quartier generale a Parigi, della multinazionale americana General ...

Gilet gialli - ancora proteste in Francia : Assediano Parigi e bloccano la frontiera a Ventimiglia : Continua la protesta dei Gilet gialli in Francia: a Parigi si sono registrati numerosi scontri tra manifestanti e polizia, con lanci di lacrimogeni e più di 500 fermi, mentre la città appare blindata. Caos anche alla frontiera con l'Italia: a Ventimiglia code per almeno sei chilometri e disagi per gli automobilisti.Continua a leggere

Parigi in Assetto da guerra per il corteo dei gilet gialli : 65mila agenti schierati - negozi chiusi ed eventi rinviati : "Sabato restate a casa, c'è il rischio che vada a finire male". Sembra un annuncio fatto ai cittadini di uno Stato in guerra e invece è una delle frasi pronunciate dalla ministra francese per la Coesione del Territorio, Jacqueline Gourault, in vista della manifestazione dei gilet gialli, in programma a Parigi per l'8 dicembre. La sospensione dell'ecotassa per tutto il 2019 non è bastata a placare gli animi dei manifestanti. ...

Parigi : acquisti a mani bAsse su Christian Dior : Prepotente rialzo per la casa di moda francese , che mostra una salita bruciante del 3,53% sui valori precedenti. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base settimanale, ...

Torna la rabbia dei gilet gialli. Parigi e Macron sono sotto Assedio : E il presidente francese ha già fatto capire di non voler arretrare sul caro-carburanti e sulla politica economica. Ma la Francia si sta ribellando: e non è più solo una protesta sul prezzo della ...