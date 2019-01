Asia Argento modella per la prima volta | il debutto in passerella

Asia Argento sfila per l'alta moda francese : Asia Argento bellissima in bianco per Antonio Grimaldi Haute Couture: l'attrice italiana ha indossato i panni di modella e ha sfilato magistralmente per lo stilista italiano. L' abito bianco, con ...

Asia Argento - nei panni di una modella : Asia Argento in passerella per Antonio GrimaldiAsia Argento in passerella per Antonio GrimaldiAsia Argento in passerella per Antonio GrimaldiAsia Argento in passerella per Antonio GrimaldiAsia Argento in passerella per Antonio GrimaldiAsia Argento in passerella per Antonio GrimaldiAsia Argento in passerella per Antonio GrimaldiAsia Argento in passerella per Antonio GrimaldiAsia Argento in passerella per Antonio GrimaldiAsia Argento in passerella ...

Abito bianco con piume di struzzo : Asia Argento sfila a Parigi nel mito greco di Arianna : Asia Argento sfila a Parigi, in occasione della settimana della moda. L'attrice italiana ha debuttato con un vestito bianco di Antonio Grimaldi, che l'ha scelta per la sua nuova collezione P/E 2019. "Sono convinto che la sua natura anticonformista e controcorrente interpreti al meglio una collezione, ispirata al labirinto e al mito classico di Arianna e che racconta attraverso le linee fluide e scultoree, le lavorazioni artigianali e i preziosi ...

Parigi - Asia Argento e il debutto in passerella : sfila in bianco e piume per Grimaldi : In passerella alla settimana della moda di Parigi c'è anche Asia Argento. L'attrice, al debutto da modella, ha sfilato per lo stilista italiano Antonio Grimaldi indossando un abito da sera bianco dal ...

Asia Argento - debutto in passerella per Antonio Grimaldi : La moda è un mondo troppo legato al denaro. Antonio Grimaldi mi piace perchè da lui vince l'arte sul commercio". Magra e quasi diafana l'attrice più dark del cinema prova ancora molto dolore dopo il ...

Morgan e Asia Argento in giuria a The Voice 2019 - il sogno di Carlo Freccero e la data ufficiale del debutto : Il neodirettore di Rai2 Carlo Freccero sogna Morgan e Asia Argento in giuria a The Voice of Italy 2019, nell'edizione che vedrà Simona Ventura alla conduzione e che arriverà in tv primavera nonostante i deludenti ascolti registrati un anno fa. Dopo indiscrezioni, smentite e infine conferme, il ritorno ormai ufficiale del talent della voce su Rai2 dal prossimo aprile potrebbe trasformarsi in un evento televisivo in grado di catalizzare ...

Fabrizio Corona - chi è la fidanzata?/ Nuovo amore dopo Asia Argento e Belen Rodriguez : Fabrizio Corona ospite di Verissimo ha rivelato in anteprima a Silvia Toffanin di avere una nuova donna: di chi si tratta?

Morgan - in attesa di Asia Argento torna in Rai con uno speciale su Freddie Mercury : Il neo direttore di Rai2, Carlo Freccero, lo vorrebbe insieme ad Asia Argento, nelle vesti di coach durante la prossima edizione di The Voice. In attesa (chissà?) della coppia, Freccero dovrà per ora accontentarsi del solo Morgan, che farà il suo ritorno in Rai dopo alcuni anni conducendo uno specia

Morgan e Asia Argento insieme in tv? «Freccero li vuole in un talent» : Presto potremmo rivedere Morgan e Asia Argento insieme per un nuovo progetto professionale in TV. A volere l'uno accanto all'altra in un programma televisivo è Carlo Freccero , il nuovo direttore di ...

CARLO FRECCERO/ "A The Voice sogno Asia Argento e Morgan" : i progetti del direttore di Rai 2 : CARLO FRECCERO è tornato nel consiglio di amministrazione della Rai per un anno, in questa intervista spiega che cosa ha intenzione di fare

Asia Argento debutta come modella a Parigi : Asia Argento debutta come modella dell'haute couture Parigina sfilando per la maison di Antonio Grimaldi, lo stilista che dopo aver fatto coppia con Sylvio Giardina per dieci anni (dal 1999 al...

Freccero : "Stefano De Martino a Made in Sud - vorrei Morgan e Asia Argento in giuria a The Voice" : In una lunga intervista concessa al settimanale Panorama, oggi in edicola, Carlo Freccero fornisce una serie di notizie e di spunti interessanti. Dopo aver ribadito il concetto già espresso nella famosa conferenza stampa di inizio anno (durante la quale "ho trasceso usando il mio impatto mediatico per ridare centralità a Rai2"), ossia che "oggi nell'epoca dei tempi liquidi, il pubblico sceglie la tv generalista solo in prima serata" e che ...

Riparte The Voice of Italy su Rai2 con Simona Ventura : Morgan e Asia Argento possibili coach : The Voice of Italy su Rai2 si farà. Parola di Carlo Freccero, che nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di rete aveva fatto emergere più di una perplessità in merito al ritorno del talent sulla seconda rete. Stando a quello che riporta Panorama, Carlo Freccero avrebbe risolto le criticità che ne ostacolavano la messa in onda, con l'individuazione dello studio e la conduzione di Simona Ventura ormai data per certa. La ...

«The Voice» con Simona Ventura ad aprile. E Freccero vuole Morgan e Asia Argento in giuria : Morgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoLa notizia è di quelle ghiotte e a portarla avanti è lo stesso Carlo Freccero: Morgan e Asia Argento coach della nuova edizione di The Voice of Italy. La speranza, che il ...