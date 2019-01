Ascolti TV | Lunedì 21 gennaio 2019 Parte moscio Adrian 21 9%-19 1% battuto da La

Ascolti tv lunedì 21 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 La compagnia del Cigno ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Netto 5.219.000, 21,4%. Su Rai 2 Il film Ultimo Tango a Parigi, in versione integrale e restaurata, ha registrato 1.149.000 telespettatori, share 5,1%. Su Rai 3 Presa Diretta ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nella programma 1.216.000, 5,5%. Su Canale 5 Adrian, la ...

Ascolti TV | Lunedì 14 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno vince con il 24.5% - Lo Stagista Inaspettato 12.6% : La Compagnia del Cigno - Hildegard De Stefano Su Rai1 La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.584.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Roma-Virtus Entella ha interessato 1.793.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Big Game – Caccia al Presidente ha catturato l’attenzione ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La Compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%). VID 12.6-14% - Pomeriggio Cinque 16.3-16.2% - Geo 13.6% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La Compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%) : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

Ascolti tv lunedì 31 dicembre : boom de L’anno che verrà su Rai1 : Lo show condotto ieri da Amadeus doppia il Capodanno in musica di Canale 5 L’ultimo giorno dell’anno in tv è stato all’insegna dell’intrattenimento, della musica e del divertimento. Vediamo quali sono gli Ascolti registrati dai programmi in onda sulle reti principali ieri, lunedì 31 dicembre 2018. Su Rai1 la vigilia di Capodanno è stata affidata […] L'articolo Ascolti tv lunedì 31 dicembre: boom de L’anno che ...

Ascolti TV | Lunedì 31 dicembre 2018. L’Anno che Verrà (35.1%-32.9%) doppia il Capodanno in Musica (16.7%) : Sergio Mattarella Su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35.1% di share; la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, sigla il 32.9% con 3.054.000 spettatori. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.45 alle 25.58, ha raccolto davanti al video 2.425.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Hotel Transylvania 2 ha interessato 839.000 spettatori pari al 5% di ...

