Apre il primo «Children' s Museum» del Nord Est

WWE – Apre il primo Performance Center in Europa : info e dettagli : La WWE ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale, nonchè una conferenza stampa a Londra, l’apertura del primo Performance Center in Europa Dopo aver conquistato gli Stati Uniti d’America nel corso dei decenni, la WWE ha deciso con fermezza di espandersi anche al di fuori dei confini americani. La federazione di wrestling più conosciuta al mondo, riscuote grandi consensi durante i suoi tour europei e ha deciso di fare un ...

Bologna - Apre il primo supermercato autogestito : “Soci? Clienti e cassieri. Qui prodotti esclusi da grande distribuzione” : Non solo soci, ma anche Clienti, cassieri, scaffalisti e magazzinieri. A Bologna ha aperto le porte “Camilla“, il primo supermercato autogestito d’Italia: oltre a essere titolari del negozio versando una quota di 125 euro, i soci (al momento 400) si impegnano a dedicare, una volta al mese, tre ore del proprio tempo per la gestione della struttura, in cambio della possibilità di fare i propri acquisti all’interno. Nato dalla fusione ...

Bologna - Apre il primo supermercato autogestito d'Italia : Il nome è nato dalla fusione tra Campi Aperti, associazione che riunisce produttori biologici e a chilometro zero, con quello di Alchemilla, uno dei gruppi di acquisto solidale più noti a Bologna. «...

Il primo teaser trailer del film di Downton Abbey riApre le porte di Highclere Castle (video) : A pochi giorni dalla fine delle riprese, arriva online il primo teaser trailer del film di Downton Abbey, in uscita in tutto il mondo nel 2019. L'adattamento cinematografico della serie, che sarà un sequel rispetto al finale della sesta conclusiva della saga dei Crawley, è pronto per la post-produzione: dopo l'ultimo ciak, il film si prepara ad arrivare nelle sale il 13 settembre del prossimo anno (il 20 negli Stati Uniti). Focus Features ...

Il primo teaser trailer del film di Dowton Abbey riApre le porte di Highclere Castle (video) : A pochi giorni dalla fine delle riprese, arriva online il primo teaser trailer del film di Downton Abbey, in uscita in tutto il mondo nel 2019. L'adattamento cinematografico della serie, che sarà un sequel rispetto al finale della sesta conclusiva della saga dei Crawley, è pronto per la post-produzione: dopo l'ultimo ciak, il film si prepara ad arrivare nelle sale il 13 settembre del prossimo anno (il 20 negli Stati Uniti). Focus Features ...

Victoria’s Secret Apre il primo store italiano a Roma [GALLERY] : A Roma il primo store italiano con assortimento completo di Victoria’s Secret Victoria’s Secret (VS), il marchio di lingerie leader nel mondo, noto per le sue sfilate con supermodel quali Candice Swanepoel, Behati Prinsloo e Taylor Hill, apre il primo store italiano con l’assortimento completo del brand a Roma. Con quasi quattro decenni di design e innovazione del bra, Victoria’s Secret offre una vasta gamma di prodotti ponendo una ...

GR : Apre primo negozio dove è bandito l'imballaggio - zero rifiuti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Apre il primo hotel a Parco Leonardo - B&B Hotel Roma Fiumicino : Ora intravediamo delle luci all'orizzonte, che ancora si accendono e spengono, a causa di un clima di preoccupazione generale che persiste in Europa, ma ci sono le premesse per una nuova economia. ...

NBA Store : a Milano Apre il primo negozio in Europa dei campioni del basket Usa : Nba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoNba Store a MilanoLa pagina Instagram della Nba in Europa lo definisce un angolo di paradiso e per i fan del basket a stelle e strisce certamente lo è. Milano è diventata la capitale europea dell’Nba il campionato professionistico di pallacanestro statunitense. In Galleria Passarella (fra Corso Europa e Corso Vittorio ...

Apre a Milano il primo Nba store d'Europa : TORINO - Un regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati del 'pianeta dell'iperbasket'. Ha infatti aperto oggi a Milano il negozio ufficiale della Nba , il primo del genere in Europa , ...

Nba - a Milano Apre il primo store ufficiale in Europa : la casa del basket - Lo store, gestito da Epi in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

Basket - Apre lo store NBA a Milano È il primo che vede la luce in Europa : la casa del Basket - Lo store, gestito da EPI in un'area che già comprende i negozi ufficiali di Milan, Inter e Juventus, è un viaggio nella lega più famosa del mondo. Comprende anche un canestro a ...

Monica Brocca di Besana Brianza Apre il primo calendario di Miss Nonna : è il volto di gennaio : Il concorso è nato nel 2005 quando venne istituita la 'Festa dei nonni' che ogni anno si celebra il 2 ottobre per iniziativa di TeMa Spettacoli. Protagoniste degli scatti del calendario 2019 sono le ...

Victoria’s Secret sbarca (definitivamente) in Italia : Apre primo store con assortimento completo : Victoria's Secret sbarca in Italia col suo assortimento completo per la prima volta. L'apertura del primo punto di vendita del brand, dotato dell'intera gamma di collezioni, era stata annunciata nelle scorse settimane. Arriva ora la data di inaugurazione dello store realizzato in partnership con Percassi, in quel di Roma all'interno della galleria commerciale Porta di Roma, nella capitale, in via Alberto Lionello 201.Lo store offrirà una ...