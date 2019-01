Anticipazioni Una Vita | il piano di Ursula e Olga contro Blanca

UNA VITA - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 22 gennaio : Carmen rifiuta Jacinto - duro colpo per il latin lover : Una VITA, PUNTATA SERALE 22 gennaio: Elvira non rinuncia a Simon mentre Blanca fatica a rinunciare a Diego nonostante il matrimonio con Samuel.

9-1-1/ Anticipazioni episodi 22 gennaio : la luna piena incombe ad un passo dal gran finale : 9-1-1, Anticipazioni del 22 gennaio 2019, su Rai 2 in prima assoluta. Athena si confronta con il divorzio; Buck e Abby parlano già di un rapporto serio.

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 22 gennaio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Le soap tornano in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle due puntata di stasera:

Una Vita Anticipazioni : URSULA ha un piano per il figlio di BLANCA? : La gravidanza di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) diventerà centrale nelle prossime puntate italiane di Una Vita: come abbiamo avuto modo di anticipare, la ragazza capirà di essere incinta ma confiderà a Leonor Hidalgo (Alba Brunet) di non avere affatto idea di chi sia il padre tra il marito Samuel (Juan Gareda) e il cognato Diego (Ruben De Eguia). Nonostante ciò, la nostra protagonista sceglierà di non mandare in malora il suo matrimonio e si ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Olga ruba Diego a Blanca : Olga, accolta dalla sorella e Diego, approfitterà dell'ospitalità per portare avanti il suo piano di vendetta verso Blanca seducendo proprio il suo amato Alday.

Una Vita Anticipazioni 23 gennaio 2019 : Carmen uccide Merino per ordine di Ursula : Diego e Blanca cercano l'informatore di Ursula ma l'uomo sembra scomparso e in casa sua vengono trovate tracce di sangue e colluttazione.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana : Simon affronta Elvira - Olga scompare : Ben ritrovati con le Anticipazioni sull’appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita” ambientata ad Acacias 38 e ideata dall’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno la settimana prossima, Simon Gayarre dopo aver deciso di non tradire la moglie Adela, affronterà la sua ex amante Elvira Valverde precisandole di non avvicinarsi più a lui. La diabolica Olga Dicenta, invece sparirà nel nulla durante una ...

Una Vita Anticipazioni 22 gennaio 2019 : Blanca racconta a Samuel di Olga : La Dicenta rivela al marito di avere una sorella gemella e che questa sia tornata in paese per vendicarsi della loro madre.

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : confermato il serale del martedì su Rete 4 - le trame : Continuano ad arrivare buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto, le due telenovelas protagoniste dei pomeriggi di Canale 5. Oltre all'appuntamento festivo, prima di Domenica Live, Mediaset ha deciso di confermare anche il doppio episodio del martedì sera dedicato alle due serie televisive spagnole. Il merito è soprattutto degli ottimi ascolti raggiunti le scorse settimane, a conferma di un interesse che resta molto alto tra ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 27 gennaio al 1° febbraio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da venerdì 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019: Blanca salva la VITA ad Ursula, impedendo ad Olga di liberarsi definitivamente di lei. La ragazza decide di dire a tutti che Ursula è stata accoltellata da una ladruncola, al fine di capire quali siano davvero le intenzioni della sorella. Anche se ha ottenuto il benestare da Ramon, Lolita chiede ad Antoñito di continuare a tenere segreta la ...

Anticipazioni Una Vita : Felipe e la moglie Celia vengono minacciati : I telespettatori italiani e spagnoli continuano a seguire appassionatamente le vicende della telenovela “Una Vita”, scritta dall’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che dovrebbero essere trasmessi su Canale 5 il mese prossimo, l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) metterà in pericolo la sua Vita e quella della moglie Celia (Ines Aldea) a causa di Antonito Palacios (Alvaro Quintana). Nello specifico, il legale farà i conti con delle ...

Una Vita Anticipazioni : FELIPE e la difficile difesa di ANTOÑITO : La difesa di ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana), nei prossimi episodi italiani di Una Vita, si rivelerà più difficile del previsto: come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, il ragazzo verrà raggirato da Belarmino, un anziano signore che farà ricadere su di lui la colpa di un’intera truffa. Ricapitoliamo perciò tutto quello che succederà per capire meglio il ruolo di FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) in questa ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 22 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di martedì 22 gennaio 2019 (di pomeriggio su Canale 5 e alle 22,25 su Rete 4): Grazie a Fabiana, Jacinto prova ora a mettere in pratica le lezioni di galanteria direttamente con Carmen, che però non vuol saperne di lui. Samuel viene dimesso dall’ospedale e, sorpreso dalla strana docilità di Ursula, chiede spiegazioni a Blanca, che lo informa dell’esistenza di Olga e di quanto sta succedendo alla ...