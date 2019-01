Anticipazioni Il Segreto | Alfonso e la moglie scomparsi | Gonzalo sospetta del Mesia

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 23 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 23 gennaio 2019: Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) tenta di capire se nella lettera di Donna Francisca (Maria Bouzas) sia contenuta una richiesta d’aiuto… Isaac (Ibrahim Al Shami) non deve partire più partire per il fronte… Raimundo riesce a decifrare la chiave di lettura della missiva di sua moglie, cogliendo così la parola “Maria”… Da non perdere: diventa fan ...

Il segreto : cosa nasconde Isaac? - Anticipazioni trama puntata martedì 22 gennaio : Nuovo appuntamento nella prima serata del martedì per Il segreto, la soap opera di produzione spagnola che da cinque anni ormai va costantemente in onda sulle reti Mediaset. Normalmente trasmesso nella fascia pomeridiana di Canale 5, una volta alla settimana troviamo la serie in onda anche su ReteQuattro: la nuova puntata è martedì 22 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della ...

Il Segreto Anticipazioni : GONZALO pensa che FERNANDO abbia rapito EMILIA e ALFONSO : È in arrivo un nuovo mistero nelle puntate italiane de Il Segreto e ciò coinciderà con l’inaspettato ritorno a Puente Viejo di GONZALO Castro (Jordi Coll). Quest’ultimo, d’accordo con Raimundo (Ramon Ibarra), fingerà di assassinare Francisca (Maria Bouzas) e comincerà a “ricattare” FERNANDO Mesia (Carlos Serrano), il quale cadrà nel tranello del Castro quando accetterà di non denunciarlo per l’omicidio che ha ...

Il Segreto : Saul e Julieta si sposano - dettagli e Anticipazioni : anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: il matrimonio di Saul e Julieta Grandissime novità per i fan de Il Segreto. Finalmente ci sono ottime notizie, soprattutto per chi si è affezionato a Saul e Julieta. Dall’inizio del loro amore ad oggi, i due sono stati un po’ i nuovi Pepa e Tristan della telenovela spagnola. Nonostante […] L'articolo Il Segreto: Saul e Julieta si sposano, dettagli e anticipazioni proviene da Gossip e ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 22 gennaio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Le soap tornano in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle due puntata di stasera:

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : confermato il serale del martedì su Rete 4 - le trame : Continuano ad arrivare buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto, le due telenovelas protagoniste dei pomeriggi di Canale 5. Oltre all'appuntamento festivo, prima di Domenica Live, Mediaset ha deciso di confermare anche il doppio episodio del martedì sera dedicato alle due serie televisive spagnole. Il merito è soprattutto degli ottimi ascolti raggiunti le scorse settimane, a conferma di un interesse che resta molto alto tra ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 27 gennaio al 1° febbraio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019: Elsa ha capito che Antolina è incinta ma promette all’amica di mantenere il SEGRETO sulla questione; la Laguna, poco dopo, non riesce a trattenersi e svela ad Isaac tutto quanto. L’uomo appare combattuto poiché, qualora dovesse prendersi le sue responsabilità, dovrà rinunciare per sempre ad Elsa. Dolores continua a spingere ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina inscena un finto svenimento : Nuovo spazio incentrato sulle Anticipazioni dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo. Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani, di recente è entrata in scena una nuova donna cattiva. Si tratta di Antolina (Maria Lima), che purtroppo nei prossimi episodi dimostrerà di essere sempre più pericolosa. La new entry dopo aver ucciso il padre di Elsa Laguna, cioè Amancio, continuerà ad ingannare ...

Il Segreto Anticipazioni : ISAAC ha dei dubbi su ANTOLINA ma… : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, ANTOLINA (Maria Lima) diventerà sempre più pericolosa: pur di nascondere a tutti quanti di avere avuto una tresca con Jesus (Pablo Alvarez), la biondina non esiterà ad uccidere e si prenderà ancora gioco del marito ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami). Quest’ultimo però, ad un certo punto, inizierà a nutrire dei sospetti sul conto della consorte… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando ISAAC, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 22 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 22 gennaio 2019 (di pomeriggio su Canale 5 e alle 21,15 su Rete 4): Irene ha una sua ipotesi sulla provenienza delle lettere anonime e ne parla ad Adela, che la ritiene verosimile. Isaac intanto si reca in Municipio con Matias per ricevere la risposta sull’esonero. Carmelo suggerisce a Isaac e Matias l’unica chance che è rimasta per evitare l’arruolamento: corrompere un funzionario ...

Il Segreto Anticipazioni : Antolina è davvero incinta oppure no? La verità : Anticipazione Il Segreto: Antolina è davvero incinta di Isaac o si tratta di un piano per restare insieme a Isaac? Antolina de Il Segreto è davvero incinta? Questo è ciò che si stanno chiedendo attualmente i telespettatori che seguono la soap spagnola. Il pubblico ha, infatti, intuito che dietro la confessione dell’ex ancella ci sia […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Antolina è davvero incinta oppure no? La verità proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto : Dolores ritorna a Puente Viejo e non trova Tiburcio : La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” continua a sorprendere con numerosi colpi di scena. Negli episodi che sono stati trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” la fine dello scorso settembre, e che il pubblico vedrà su Canale 5 i prossimi mesi, a causa delle differente messa in onda nostrana e iberica, Dolores Asenjo (Maribel Ripoll) dopo aver intrapreso un viaggio da sola ritornerà in scena. La pettegola di Puente Viejo rimetterà ...