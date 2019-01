Anguillara | il gospel dei St John' s Singers incanta ancora

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) Da quasi trenta anni propongono con successo il repertorio spiritualdegli afroamericani a contatto con grandi vocalist quali Harold Bradley, Charlie Cannon, Joy Garrison ed ora Fatimah Provillon. Ed anche l'ultima stagione organizzata per le festività di fine d'anno non ha tradito le aspettative ed è stata anzi un crescendo di forti emozioni. Una stagione che ha riproposto l'ormai tradizionale binomioe Natale all'insegna dell'accoglienza e della solidarietà come è nel Dna di questo gruppo vocale da sempre in prima linea contro ogni discriminazione. Quattro i concerti organizzati con il contributo della Regione Lazio cheuna volta ha voluto riconoscere la grande professionalità di questo coro.Ilsi rinnova Accanto alla grande accoglienza in ogni appuntamento (il 15 dicembre a Roma all'ospedale San Giovanni Addolorata per il Gruppo Donatori di Sangue ...