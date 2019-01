Anche Ellen Pompeo vorrebbe il ritorno di Sandra Oh in Grey’s Anatomy | ma preferisce

optimaitalia

(Di martedì 22 gennaio 2019)Dopo la sua vittoria ai Golden Globes 2019 per Killing Eve, undiOh in Grey'snei panni di Cristina Yang sembra sempre più irrealistico, ma le sue co-star del medical drama di ABC non smettono di sperare.Oltre all'attore e regista dello show Kevin McKidd, che ha sempre dichiarato di aver adorato lavorare con la Oh auspicando un suoin futuro,la protagonistasi è detta dello stesso avviso.Parlando a TvLine, il volto storico della serie di Shonda Rhimes ha dichiarato che amerebbe ritrovare quella che è stata la sua compagna di set per dieci anni e con cui ha contribuito a scrivere pagine di storia della televisione generalista grazie al racconto della viscerale amicizia tra i loro personaggi, Meredith e Cristina.Egoisticamente mi piacerebbe vedereOh tornare in Grey's. Ma amoKilling Eve così tanto, e mi piace ...