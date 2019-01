Ambiente | 100 nuovi alberi a Catania grazie al crowdfunding

Ambiente : Washington DC entro il 2032 funzionerà al 100% con energia verde : Una legge approvata dal consiglio comunale del District of Columbia, dopo il voto preliminare unanime dello scorso novembre al “Clean Energy Dc Act of 2018”, ha stabilito che Washington DC, la capitale statunitense, entro il 2032 funzionerà al 100% con energia verde . Il provvedimento incentiva le auto elettriche, fissa nuovi standard per l’efficienza ed estende le tariffe sulle emissioni di gas naturale e di altri ...

Ambiente : boom di pasta speciale spinto dall’origine 100% italiana : E’ boom in Italia anche per la pasta di grani antichi come il Senatore Cappelli con un aumento in un anno del 400% delle superfici coltivate che hanno raggiunto i 5000 ettari nel 2018 sotto la spinta del crescente interesse per la pasta 100% di grano italiano, grazie all’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine in etichetta. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare lo studio AIDEPI sui cambiamenti in atto nei consumi di pasta. ...