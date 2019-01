Allerta Meteo Toscana | criticità “gialla” per neve a quote collinari

Allerta Meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Mercoledì 23 Gennaio : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea. A seguito delle previsioni e dell’Allerta Meteo, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse domani Mercoledì 23 Gennaio 2019. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali - criticità “gialla” fino a domani mattina : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 9 di domani mattina l’avviso di criticità idrogeologica codice giallo attualmente in vigore per piogge e temporali sulla fascia costiera e, in particolare, per le zone 1,3,5,6,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per ghiaccio : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per possibili formazioni di ghiaccio al suolo in gran parte della Regione in seguito a deboli nevicate. Non saranno interessate le aree settentrionali della regione. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità “gialla” per ghiaccio sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo mareggiate e neve a bassa quota : Maltempo in arrivo in Sardegna: è previsto un peggioramento della situazione Meteo da domani con l’arrivo di una perturbazione da Nord. L’isola sarà investita da forti venti provenienti dai quadranti settentrionali che si intensificheranno fino a “burrasca” con mareggiate lungo le coste. Sono attese anche piogge e temporali. Tra la seconda parte della giornata di mercoledì e la prima parte di giovedì sono previste ...

Allerta Meteo Liguria : domani attesa neve - anche a bassa quota : Allerta Meteo codice “giallo” per neve in Liguria: l’avviso è valido dalle 6 alla mezzanotte di domani, mercoledì 23 gennaio, su tutto il centro ponente. “L’azione combinata delle basse temperature e dell’umidita’ dara’ luogo, a partire dalla prima mattinata di domani, a precipitazioni diffuse, a carattere nevoso soprattutto nell’entroterra di centro-ponente“, spiega Arpal. “Resta ...

Allerta Meteo Marche : neve in arrivo - scuole chiuse a Urbino : neve in arrivo sulle Marche nella giornata di domani, ma gia’ stasera sta nevicando nel Maceratese, a Camerino. In particolare in tutto l’entroterra sono previste nevicate diffuse con cumulate moderate, a tutte le quote altimetriche. Lo indica un avviso di condizioni Meteo avverse diramato dalla Protezione civile regionale e valido dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Nevichera’, anche a quota piu’ basse, nel ...

Previsioni Campania - previsti temporali e neve : Allerta Meteo per il 22 gennaio : Quella che è appena iniziata potrebbe essere una settimana "particolare" dal punto di vista meteorologico, perché sono attese piogge a carattere temporalesco e addirittura delle nevicate, che cominceranno ad essere presenti sull'Appennino centro meridionale, che interesseranno la Campania, ma anche le altre regioni del sud. Anche a bassissima quota, infatti, sono attesi i fiocchi di neve per giovedì, mentre la Protezione Civile, secondo quanto ...

Neve anche in pianura e temporali : diramata l'Allerta meteo : Nevicate in Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. temporali su Lazio e Campania. Allertata la protezione civile...

Allerta Meteo Toscana : domani 22 gennaio scuole chiuse ad Arezzo per rischio neve : In considerazione dell’Allerta Meteo e del rischio neve, il Comune di Arezzo ha emesso ordinanza di chiusura per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio. Il provvedimento è stato preso in considerazione dei previsti disagi e pericoli per la mobilità e a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza stradale. Oggi è stata emessa dal Servizio ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Martedì 22 Gennaio : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...

Allerta Meteo Umbria : criticità arancione per rischio neve : Un “avviso di criticità” che prevede l’Allerta “arancione”, ossia “moderata” per rischio neve sull’Umbria è stato emesso dalla Protezione civile regionale dalle 14 del 22 gennaio alla stessa ora del giorno successivo. La situazione Meteorologica infatti vede, per le prossime ore, un minimo depressionario in spostamento verso il Tirreno meridionale che richiama aria fredda sulle regioni italiane ...

Allerta Meteo Toscana : neve in arrivo - scuole chiuse in diversi Comuni : Maltempo in arrivo in Toscana. Codice arancione per neve domani su gran parte delle zone interne della Regione. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione Civile. I fenomeni cominceranno con deboli nevicate dal tardo pomeriggio di oggi, a quote collinari, sulle zone centro meridionali e, anche a quote inferiori, sull’Alto Mugello. Il codice arancione, dalle 12 di domani per il resto della giornata, interessa Valdarno, ...

