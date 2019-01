Allegri | ' Ronaldo senza reti ma ha giocato un ottimo secondo tempo'

Juve - Allegri consola Ronaldo : "I rigori importanti sono altri" : 'I rigori importanti sono altri e poi in allenamento ne aveva sbagliato uno simile…'. Massimiliano Allegri sa sempre come sdrammatizzare, anche se di mezzo c'è un mostro sacro come Cristiano ...

Juve-Chievo - Allegri : 'Dybala super partita. Ronaldo? Oggi aveva sbagliato un rigore in allenamento' : ... invece i ragazzi si sono dimostrati maturi e con grande responsabilità", è questa l'analisi di Max Allegri ai microfoni di Sky Sport nel post gara del match vinto dalla Juventus contro i gialloblù. ...

Juve - Allegri : "Una vittoria in meno per il traguardo finale. Che Dybala e Ronaldo..." : "Abbiamo fatto una buona gara, non era semplice: poteva esserci stanchezza e poca attenzione, invece ho visto ragazzi maturi e di grande responsabilità. E' arrivata un'altra vittoria, una in meno ...

Juve-Chievo - Allegri svela un clamoroso retroscena sul rigore di Ronaldo : Successo della Juventus contro il Chievo, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport, successo con il punteggio di 3-0 e con il minimo sforzo: “la squadra ha fatto una buona partita e non era semplice, poteva esserci poca attenzione, la squadra si è dimostrata matura, abbiamo sbagliato solo al 70′. Emre Can? Ha fatto una buona partita come tutti, deve provare ad aumentare il ritmo, a livello fisico ...

Allegri e Ronaldo twittano le foto con la coppa : Roma, 17 gen., askanews, - Massimiliano Allegri bacia la Supercoppa e concede il solito tweet notturno per celebrare il trionfo di Gedda. 'Una coppa che a volte ci era sfuggita per preparare al meglio ...

Juventus - Allegri 'Una gara di testa. Ronaldo Lo abbiamo preso per vincere queste partite' : 'Cristiano è il miglior giocatore al mondo e oltre al gol si è mosso molto bene. Ma in generale tutta la squadra ha fatto una buona partita', sottolinea il tecnico bianconero. 'E' stata una partita ...

Juve - Allegri : 'Ronaldo decisivo? Lo abbiamo preso per questo. Troppi errori nel finale' : Primo trofeo stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri , che a Gedda conquista la Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco le parole dell'allenatore bianconero a Rai Sport a fine partita: 'È stata una partita divertente, con tante occasioni. Avevamo contro un buon Milan che ci ha creato difficoltà, ma potevamo chiuderla. Faceva molto caldo ed era la seconda ...

Allegri : «Ronaldo lo abbiamo preso perché è decisivo» : «Faceva caldo» Allegri ai microfoni della Rai al termine della Supercoppa tra Juventus e Milan «Partita divertente, abbiamo trovato un buon Milan poi siamo rimasti in superiorità numerica e qui potevamo fare di più Faceva caldo, abbiamo giocato una partita equilibrata di testa Ronaldo lo abbiamo preso per quello, è un giocatore importante e quindi fa gol. Si è mosso molto bene, tutta la squadra ha fatto una buona partita. Potevamo fare di più ...

Juventus - Allegri 'E la prima finale con Ronaldo - va vinta...'

Juve - Allegri : "Teniamo a Supercoppa - giocano Dybala e Ronaldo" : 'Le sconfitte nelle ultime Supercoppe? Difficile farsi un'idea del perché perdi due partite ai rigori, con Napoli e Milan, con la Lazio l'avevamo recuperata prendendo poi gol al 92'. Spero che domani ...

Juventus arrivata a Gedda. Fiori per Ronaldo e Allegri : Un pullman blu aspettava col motore acceso. Poco più in là, due file di transenne costruite al momento, con qualche decina di appassionati pronti a video e selfie. La Juventus è arrivata a Gedda ...

Allegri : 'Col Bologna Ronaldo giocherà - ma vediamo quando - come e perché' : La Juventus già da martedì scorso ha ripreso ad allenarsi in vista degli impegni di Coppa Italia e di Supercoppa italiana, gare secche che precedono la riapertura del campionato, in programma invece il 19 gennaio. L'importanza della Coppa Italia Oggi Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza di vigilia dell'ottavo di finale contro il Bologna. In primo luogo l'allenatore ha sottolineato che nell'ultima partita contro la Sampdoria, i bianconeri ...

Ronaldo : Allegri - 'vicenda privata' : ANSA, - TORINO, 11 GEN - "Quella di Cristiano è una vicenda privata, io parlo solo di calcio. L'ho visto sereno". Così Massimiliano Allegri commenta gli ultimi sviluppi del caso molestie che riguarda ...

Juventus - Allegri a tutto campo : la formazione - il mercato - il caso Ronaldo e le ultime polemiche : “Per ora i ragazzi hanno fatto delle belle vittorie, ma non abbiamo portato a casa nulla. Da domani al primo giugno ci giochiamo l’intera stagione”. Sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta contro il Bologna di Coppa Italia, “un obiettivo come lo scudetto, la Champions e la Supercoppa di mercoledì. Dovremo affrontare la partita nel modo migliore, sapendo che non c’è replica ...