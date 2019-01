Alita Angelo della Battaglia | l' anteprima esclusiva in versione 3D nei Cinema UCI

Alita - un angelo della battaglia nato da un manga - : Giovedì 14 febbraio esce nelle sale il film di Robert Rodriguez ambientato in un mondo distopico in cui convivono umani e cyborg. La storia è tratta dal manga di culto di Yukito Kishiro uscito tra il '90 e il '95.

Alita : Angelo della battaglia - anteprima : Portare sul grande schermo Alita non è una cosa semplice, un problema già emerso lo scorso anno con Ghost in the Shell, che come sicuramente saprete non andò a finire benissimo. La complessità di questi manga è infatti così profonda a livello narrativo e concettuale, che riuscire a condensare tutto all'interno di qualche ora di girato è un compito arduo, che rischia principalmente di sminuire momenti topici del racconto. La storia di Alita parte ...