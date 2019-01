Africa - anche Salvini contro la Francia : «Interessi petroliferi opposti ai nostri» Migranti - Conte e gli 007 : ‘Niente vittime’ : Il vicepremier torna sulle polemiche con Parigi: «Non prendo lezioni da Macron. Non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione in Libia perché ha interessi petroliferi opposti ai nostri»

Di Maio : «La Francia sfrutta l’Africa». Parigi convoca l’ambasciatrice italiana. Ira anche di Moscovici : Il vicepremier: «La Francia stampa il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i migranti a Marsiglia». La replica: «Parole ostili e senza motivo»

Un Boléro per l'Africa - al Teatro del Maggio anche il medico di Lampedusa : La scienza racconta il Boléro", pièce musicale per voce recitante, multimedia e orchestra sulle note del compositore francese. L'autore e protagonista è Luigi Dei, rettore dell'Ateneo fiorentino. ...

Un trappolone anche per l'Italia : così rischia l'invasione dall'Africa : La prima solenne fregatura si cela nella pretesa di riconoscere uguali diritti a ogni migrante. Accettandola rinunceremmo a distinguere tra rifugiati e migranti irregolari ovvero tra chi, in base alla Convenzione di Ginevra, va accolto perché in fuga da guerre e carestie e chi viaggia in cerca di fortuna. O perché dalle sue parti piove troppo o troppo poco. Da quel momento chiunque potrà pretendere di accomodarsi nel nostro Paese rivendicando ...

Rugby - con 5 mete-spettacolo le azzurre mandano al tappeto anche il Sud Africa : 35-10 : anche il Sud Africa, dopo la Scozia, finisce al tappeto sotto le mete delle azzurre del Rugby allenate da Di Giandomenica. Le italiane hanno vinto senza incertezze 35-10, ovvero 5 mete a una, nel ...

Luca Onestini e Ivana in Africa anche per fare beneficienza a favore dei bambini poveri : Sono ormai undici mesi che Luca Onestini, ex fidanzato di Soleil Sorgè, e Ivana Mrazova sono una coppia fissa. I due, che si sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip, hanno deciso di festeggiare la loro unione concedendosi un viaggio in Africa. I due fidanzati hanno condiviso con i follower sui social degli scatti meravigliosi del loro viaggio, mostrandosi sempre più uniti e innamorati. Nei pressi dell'albergo dove soggiornano Luca e Ivana, ...