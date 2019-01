Adrian | Napoli diventa «Mafia international» | polemica sullo show di Celentano

Bufera su ' Adrian ' - nello show di Celentano Napoli diventa 'Mafia international' : 'Mafia international' scritto su un grattacielo e stile lugubre. Eppure si riconosce Napoli . Succede in un cartoon proiettato nel nuovo programma di Celentano 'Adrian' in cui, raccontando un'...

